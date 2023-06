Sergio Floccari al Monza: sarà coordinatore tecnico della Primavera

A DAZN negli ultimi due anni, Sergio Floccari torna in Serie A: Galliani ha deciso di affidargli un ruolo nel settore giovanile del Monza.

Negli ultimi tempi ci siamo abituati sempre più a vederlo in televisione, ad ascoltare la sua voce, ma in un ruolo diverso da quello del calciatore. Ora, però, Sergio Floccari sta per tornare a tutti gli effetti nel mondo del pallone: l'ex centravanti è pronto a sposare il progetto del sempre ambizioso Monza.

La morte di Silvio Berlusconi non ferma i lavori di crescita all'interno del club. Le redini del club sono passate ancor più nelle mani del fidato Adriano Galliani, che, come rivelato da 'Sportitalia', ha intenzione di puntare anche su Floccari.

L'ex giocatore tra le altre di Genoa, Lazio, Bologna, Sassuolo e SPAL, 41 anni, ritiratosi nel 2021 dopo aver giocato con i ferraresi, diventerà presto il nuovo coordinatore tecnico della Primavera brianzola. Squadra che, peraltro, a inizio mese è stata a sua volta promossa nel massimo campionato dopo aver battuto ai calci di rigore l'Ascoli nella finale playoff.

Floccari, del resto, ha conseguito nel 2022 il diploma da direttore sportivo avendo completato il corso della FIGC. Un anno prima, all'indomani del ritiro da calciatore, era invece entrato a far parte della squadra DAZN come opinionista e seconda voce per le partite della Serie A.

Tornando al Monza e ai cambiamenti nel proprio settore giovanile, Galliani ha deciso di affidare il ruolo di direttore generale del vivaio a Mauro Bianchessi: 59 anni compiuti a marzo, ha già lavorato con Atalanta, Milan e infine Lazio, club quest'ultimo del quale è stato responsabile del settore giovanile sino a pochi mesi fa.