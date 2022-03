La serataccia di Onana: uscita a vuoto sul goal del Benfica ed eliminazione

Tra i risultati più inattesi degli ottavi di finale figura sicuramente l'eliminazione dell'Ajax per mano del Benfica: dopo il 2-2 dell'andata in terra portoghese, la sfida di Amsterdam è stata decisa da un colpo di testa di Darwin Núñez nella ripresa.

Episodio su cui ha molte colpe André Onana, per l'occasione schierato tra i pali da Ten Hag in sostituzione di Remko Pasveer, vittima di una frattura ad un dito: il portiere camerunese, che nella prossima stagione giocherà con ogni probabilità nell'Inter con cui ha già svolto le visite mediche, ha sbagliato il tempo dell'uscita alta facendosi così anticipare dall'attaccante uruguaiano che non ha fallito l'occasione.

Un errore grave costato carissimo ai 'Lancieri', costretti a dire addio alla competizione nonostante le elevate aspettative generate da un girone in cui erano arrivate sei vittorie su sei incontri: battuti Borussia Dortmund, Sporting e Besiktas, non il Benfica che invece si è regalato l'accesso ai quarti.

Per Onana, scivolato nelle gerarchie interne, un ritorno non proprio soddisfacente: nelle ultime tre gare di Eredivisie in cui è stato chiamato in causa tra i pali, l'Ajax ha subìto sei reti, al cospetto delle sole cinque arrivate nelle precedenti 23 giornate.