Serata da dimenticare per Verratti col Reims: entra al 46' e viene espulso al 59'

La gara del centrocampista italiano è durata soltanto 13': inizialmente ammonito per un fallaccio su Ito, è stato espulso dopo il check al VAR.

Secondo passo falso per il PSG in Ligue 1. I campioni di Francia in carica sono stati beffati e raggiunti sull'1-1 finale dal Reims, capace di strappare un punto preziosissimo al 'Parco dei Principi'.

Non è bastato il vantaggio parigino targato Neymar, ad inizio ripresa, per consentire alla squadra di Galtier di strappare l'intera posta in palio. Allo scoccare del sesto minuto di recupero, infatti, il contropiede all'ultimo respiro degli ospiti ha permesso a Balogun di presentarsi al cospetto di Donnarumma, insaccando in rete dopo aver messo a sedere il portiere italiano.

Dopo la sconfitta sul campo del Rennes risalente a due settimana fa, matura la seconda gara senza vittorie in campionato per il PSG. Una serata negativa, evidentemente condizionato dall'espulsione lampo di Marco Verratti.

Il centrocampista italiano ha fatto il suo ingresso in campo dopo l'intervallo, subentrando al posto di Vitinha e propiziando l'azione del vantaggio, ma la sua partita si è chiusa dopo appena tredici minuti.

Dopo un bruttissimo intervento ai danni di Ito, l'azione è proseguita con Belogun che è stato sgambettato in area da Marquinhos. Per l'arbitro non ci sono stati dubbi: giallo per Verratti e rigore per gli ospiti.

La successiva revisione dell'episodio al VAR, però, ha indotto il direttore di gara a capovolgere la decisione: niente penalty, causa fuorigioco dell'attaccante inglese, ma cambio di colore del cartellino per l'italiano, sfociato nell'inevitabile rosso che ha ridotto i parigini in dieci.

Morale della favola, Verratti è stato espulso dopo appena tredici minuti dal suo inserimento in campo. Una doccia gelata e anticipata che ha evidentemente compromesso la gara del Paris.

Il centrocampista abruzzese salterà dunque per squalifica il turno infrasettimanale che vedrà il PSG fare visita al Montpellier.