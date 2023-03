Sequela di infortuni in Southampton-Tottenham: 4 cambi in 37 minuti

Primo tempo tra Saints e Spurs segnato dagli infortuni e dai cambi forzati: in 37' vanno ko Richarlison, Bella-Kotchap, Bednarek e Davies.

Prima frazione di gioco ricca di colpi di scena quella disputata al St. Mary's Stadium tra il Southampton e il Tottenham

Primi quarantacinque minuti che si sono chiusi sul risultato di 0-1 per gli Spurs, avanti grazie al goal di Pedro Porro.

A precedere il guizzo dello spagnolo, però, ci sono stati addirittura quattro cambi forzati a causa di un'incredibile serie di problematiche fisiche.

Per la precisione, quattro sostituzioni spese - due per parte - in appena 37' di gioco: il primo ad alzare bandiera bianca al 5' è stato Richarlison, uscito in lacrime e consolato da Antonio Conte: al suo posto è entrato in campo Kulusevski.

Dopo soli tre minuti, i Saints hanno perso Bella-Kotchap - rilevato da Karim - e al 34' hanno dovuto fare i conti anche con il ko di Bednarek, sostituito dall'ex Roma Maitland-Niles.

A completare l'opera, tre giri d'orologio più tardi, è arrivato anche il forfait di Davies, al quale Conte ha sopperito inserendo Perisic.

Morale della favola, sia Selles che l'ex allenatore di Juve, Inter e Chelsea sono dovuti correre immediatamente ai ripari ridisegnando i rispettivi schieramenti, vanificando già due sostituzioni sulle cinque disponibili.