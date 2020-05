L'annuncio del Sassuolo: "L'Inter riscatterà Sensi"

Il dg neroverde Carnevali ha evidenziato come nelle prossime settimane i nerazzurri acquisteranno definitivamente il centrocampista.

Nel mezzo dei dubbi relativi al calciomercato, dagli acquisti alle cessioni, passando per le scadendze contrattuali e i riscatti dai prestiti, la sicurezza del direttore generale del , Andrea Carnevali: il futuro di Stefano Sensi sarà sicuramente all'.

Durante un intervento al programma 'Ceramicanda', il dirigente del Sassuolo non ha lasciato dubbi a tal riguardo. Nonostante manchino ancora le ufficialità, che ovviamente non potranno arrivare prima di qualche settimana, Carnevali invia il messaggio che molti tifosi aspettavano.

In prestito dal Sassuolo dalla scorsa estate, Sensi andrà oltre l'attuale prima stagione nerazzurra:

"Sensi sarà riscattato dall’Inter, non ci sono dubbi".

Nonostante la pandemia di coronavirus, però, il Sassuolo non farà sconti:

"Forse calerà il valore dei cartellini, ma non quello dei nostri giocatori, siamo una bottega cara...".

Tra i migliori dell'Inter a inizio stagione, Sensi ha poi dovuto fare i conti con un infortunio che l'ha tenuto fuori per diversi mesi. Tornato in campo a fine dicembre è finito nuovamente k.o ed ora, come il resto dei compagni nerazzurri, attende di rientare in campo per l'ultima parte di .

Sensi è approdato all'Inter per 5 milioni in prestito con diritto di riscatto, fissato ad altri 25: una spesa importante per i nerazzurri, che secondo il dirigente del Sassuolo verrà effettivamente spesa. Non resta che aspettare per nuovi aggiornamenti ed un futuro sempre più milanese per il centrocampista marchigiano.