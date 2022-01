Il Senegal ritrova Koulibaly e Ballo-Touré: sono negativi al Covid

Buone notizie per il Senegal, ma chiaramente anche per Napoli e Milan: Kalidou Koulibaly e Fodé Ballo-Touré sono risultati negativi agli ultimi tamponi effettuati.

I due difensori, impegnati con la Nazionale senegalese in Coppa d'Africa, essendosi negativizzati hanno potuto prendere parte agli allenamenti, ma individualmente.

Si attende l'ok per il loro definitivo rientro in campo, che come è noto avverrà quando saranno stati effettuati tutti i controlli del caso per consentire ai giocatori di ritornare sul rettangolo verde.

Il Senegal proverà ad averli a disposizione per la sfida contro il Malawi in programma il prossimo 18 gennaio, ma è ancora presto per sbilanciarsi su una loro convocazione.