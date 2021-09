Sempre più tifosi allo stadio: si va verso il 75% della capienza

Il sottosegretario alla salute Costa ha aperto a questa possibilità: probabile esordio con più pubblico a San Siro in Nations League.

I tifosi che tornano allo stadio: l'essenza del calcio, rovinata a partire dal marzo del 2020 dalla pandemia di Covid-19. Dopo mesi con gli stadi vuoti, li situazione sta gradualmente tornano dalla normalità.

Attualmente gli impianti sono aperti al 50%, ma c'è speranza riguardo ad un'imminente e ulteriore apertura. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla salute Andrea Costa, ai microfoni di 'Rai Radio 1'.

"Credo che ci possa essere una tappa intermedia che può prevedere il 75% per poi arrivare al 100%".

In questa settimana è in programma la riunione del Comitato Tecnico Scientifico, che dovrebbe dare indicazioni riguardo all'evoluzione delle norme di prevenzione del virus nelle prossime settimane. Uno dei punti che verrà trattato è proprio quello relativo agli impianti sportivi, con la capienza degli stadi aumentata al 75/80% e quella dei palazzetti al 50%.

Nel caso in cui arrivasse la fumata bianca, è già stata individuata la partita che potrebbe inaugurare la presenza di un maggior numero di tifosi allo stadio. Si tratta del confronto tra Italia e Spagna, in programma mercoledì 6 ottobre a San Siro e valido per la fase finale della Nations League.

Pur con tutte le precauzioni del caso, gli stadi si apprestano ad essere ancora più avvolti dal calore dei tifosi.