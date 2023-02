Semplici vicino allo Spezia: summit decisivo

Vertice deciviso tra il club ligure e l'ex allenatore della SPAL, individuato come candidato numero uno per sostituire Gotti sulla panchina.

Leonardo Semplici è sempre più vicino allo Spezia. Il tecnico, attualmente senza squadra, è il candidato numero uno per la panchina dei bianconeri.

Come riferisce Sky, nel pomeriggio di lunedì 20 febbraio andrà in scena un vertice tra i dirigenti della società ligure e l'allenatore per definire l'intesa tra le parti.

Semplici prenderà dunque il posto di Luca Gotti, esonerato dopo il pareggio subito in rimonta dall'Empioli, arrivato al culmine di una serie di risultati negativi.

Contro la Juventus in panchina è andato Fabrizio Lorieri, scelto come allenatore ad interim prima della definizione dell'accordo con un nuovo tecnico.

Semplici non allena in Serie A dalla stagione 2020/2021 quando era alla guida del Cagliari. In carriera, l'allenatore fiorentino ha centrato una doppia promozione con la SPAL, portandola dalla Serie C alla A nel giro di due stagioni.