Semedo al Wolverhampton, è ufficiale: addio al Barcellona, affare da 40 milioni

Ufficiale il passaggio di Nelson Semedo al Wolverhampton: il Barcellona incasserà 30 milioni di euro più 10 di bonus.

Il prosegue il suo processo di rivoluzione tecnica dopo l'arrivo di Koeman in panchina: se da una parte Messi ha deciso di restare nel club che lo ha cresciuto, altri elementi stanno per fare la valigia. Tra questi c'è Nelson Semedo, ennesimo rinforzo portoghese per il Wolverhampton.

Il terzino ha completato questa mattina il trasferimento ai a fronte di un investimento pari a 30 milioni di euro di parte fissa, più 10 di bonus, che andranno a rinfrescare le casse del club catalano.

❗ Agreement with @Wolves for the transfer of @_nelsonsemedo_ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020

Contratto firmato e accordo ufficiale per Semedo, che lascia il Barcellona dopo tre anni. Arrivato dal nell'estate del 2017, il nazionale portoghese si è reso protagonista di alti e bassi che hanno convinto il Barça a non puntare più su di lui.

Inizialmente il Barcellona partiva da una base di valutazione di ben 50 milioni per il classe '93, che dopo aver vestito la maglia del Benfica ha giocato 122 partite in blaugrana. Ora una nuova avventura nel campionato inglese nell'ambizioso progetto dei Wolves.