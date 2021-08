I sei cambi costano caro a van Bommel: Wolfsburg eliminato a tavolino dalla DFB-Pokal

Alla prima partita ufficiale con il nuovo club l'allenatore olandese ha effettuato un cambio di troppo: la Federazione ha ratificato l'eliminazione.

Ora è ufficiale: il Wolfsburg di Mark van Bommel è stato eliminato a tavolino dalla DFB-Pokal. Cancellato il 3-1 rifilato al Preußen Münster (club di quarta serie) dopo i supplementari, trasformato in un 2-0. Il motivo? un cambio di troppo.

L'allenatore olandese, alla sua primissima partita ufficiale con il suo nuovo club, ha infatti effettuato 6 sostituzioni, una in più delle 5 consentite dal regolamento della Coppa di Germania. Nonostante i tempi supplementari, infatti, non è previsto un 'cambio extra' come capita in altre competizioni.

L'episodio si è verificato domenica 8 agosto. Il 9 mattina il Preußen Münster ha presentato il ricorso che è stato accolto dalla Federazione. Una settimana dopo, ecco ratificata l'eliminazione dei lupi. E l'incubo di van Bommel ha preso forma.

Nonostante il pasticcio, comunque, l'ex centrocampista tra le altre di Milan e Bayern non perderà il lavoro, anche se in un comunicato ufficiale diffuso dal club settimana scorsa il CEO Schmadtke non è stato particolarmente tenero.

"Non ci saranno conseguenze personali, anche se per un attimo abbiamo pensato di iscrivere tutte le persone coinvolte ad un corso per imparare a leggere correttamente".

Nel weekend la vittoria contro il Bochum, a firma Wout Weghorst, ha riportato serenità. L'allenatore olandese ha già qualcosa da farsi personare.