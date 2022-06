Svelata la seconda maglia del Barcellona: color oro, è ispirata ai Giochi Olimpici

La nuova maglia away del Barcellona richiama i valori dello spirito olimpico: color oro come la massima medaglia, simbolo di tenacia e miglioramento.

La stagione 2022/2023 è già alle porte e le società continuano nell'opera di promozione delle maglie che saranno indossate dai giocatori nella nuova annata: tempo di presentazione della divisa away per il Barcellona.

La seconda maglia del Barcellona

La casacca di Pedri e compagni si presenta in tonalità oro, chiaro richiamo al colore della medaglia più importante dei Giochi Olimpici, e riprende la trama della mappa di Barcellona in cui vengono identificati i distretti di Eixample, Montjuic e Barceloneta in omaggio alle Olimpiadi del 1992, svolte proprio nella città catalana.

Color oro che ha l'intento di simboleggiare tutti quei valori che consentono di vincere una medaglia olimpica, come la tenacia, l'ambizione, l'impegno e il miglioramento costante: il riferimento, in questo caso, è alla squadra femminile, capace di fare incetta di titoli nelle ultime stagioni.

Pedri de oro pic.twitter.com/O6odKtA33V — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 27, 2022

Spirito olimpico rappresentato anche dal bordo che rifinisce le maniche, realizzato con i colori dei cinque anelli olimpici.

In blue navy lo sponsor tecnico, lo stemma del club e il nuovo main sponsor Spotify, allo stesso modo dei numeri e dei nomi di calciatori e calciatrici presenti sul dorso, dove campeggia anche il nome dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR/ ACNUR.