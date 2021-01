Scozzarella al Monza: colpo ufficiale, arriva dal Parma

In lotta per un posto storico in Serie A, il Monza ha confermato l'acquisto di Scozzarella: fin qui solamente tre gare nel 2020/2021.

E' sbarcato in B qualche mese fa e spera di poterla lasciare il prima possibile. Dopo il ritorno nella cadetteria, il Monza ha intenzione di compiere subito il doppio balzo in A anche grazie ad un calciomercato importante. Dopo Boateng e Balotelli, tra gli altri, ecco Matteo Scozzarella.

Un altro acquisto dalla per il Monza di Galliani, che nella sua centenaria esistenza non ha mai giocato nella massima serie. In piena lotta per un posto diretto nel campionato d'elite senza passare dai playoff, la squadra brianzola ha confermato nella giornata di martedì l'arrivo del centrocampista.

Primo acquisto del 2021 per il Monza, dunque, come evidenziato nel comunicato ufficiale del club:

"Dal arriva a titolo definitivo Matteo Scozzarella, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni".

Causa infortunio Scozzarella ha giocato solamente tre gare in questo 2020/2021 con la maglia del Parma, sotto D'Aversa prima e Liverani poi, ma nella passata annata di Serie A il 32enne era sceso in campo spesso, con 16 presenze totali, alla quarta annata in Emilia, dopo il triplo salto dalla C alla A.

La maggior parte della carriera di Scozzarella si è svolta proprio in Serie B, ragion per cui il Monza ha voluto puntare proprio su di lui come acquisto d'esperienza. Per il classe 1988 maglie di Stabia, Trapani, , Ternana e Portogruaro, oltre a quella del Parma, in cadetteria.

Tre anni dopo la promozione del Parma in Serie A, Scozzarella proverà ad aiutare mister Brocchi e i suoi giocatori: l'esperienza della vecchia promozione per una possibile nuova.