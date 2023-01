Scontri tra tifosi di Napoli e Roma: un ferito e blocco del traffico sull'A1

Tafferugli tra tifosi napoletani e romanisti nei pressi dell'area di servizio Badia Al Pino, dove morì Gabriele Sandri nel 2007: c'è un ferito.

Un violento scontro ha visto protagonisti alcuni tifosi del Napoli e della Roma nel primo pomeriggio di domenica.

I due gruppi sono venuti a contatto, armati di spranghe e bastoni, nei pressi dell'area di servizio Badia Al Pino - nelle vicinanze di Arezzo - la stessa dove nel 2007 è morto il tifoso laziale Gabriele Sandri.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il gruppo di tifosi del Napoli - diretti a Genova per il match dei partenopei contro la Samp - avrebbe teso un agguato ai romanisti che si stavano spostando in direzione Milano dove questa sera i giallorossi affronteranno il Milan a San Siro. Da lì l'inevitabile scontro ravvicinato.

Nei tafferugli sarebbero state coinvolte oltre 300 persone, tra i quali si contano diversi contusi oltre a un ferito, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Diversi tifosi protagonisti del fatto, una volta cessato lo scontro animato da un fitto e reciproco di lancio di oggetti, sono risaliti sulle rispettive auto riprendendo il proprio viaggio. Le forze dell'ordine sono poi intervenute per ripristinare la situazione.

Il contatto tra le due tifoserie ha avuto pesanti ripercussioni anche dal punto di vista della viabilità, portando ad un temporaneo blocco del traffico sull'Autostrada A1 generando circa 13 km di coda.