Scommesse Serie A: quote e pronostico di Spal-Juventus

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Spal-Juventus, 32esima giornata di Serie A

Tutto pronto al Mazza per la festa scudetto della Juventus? Basta un punto oggi ai bianconeri per vincere aritmeticamente il titolo. Punto che, vista la classifica potrebbe andare bene anche ai padroni di casa che al momento sono a +4 sull'Empoli. Emiliani che mai come oggi hanno la possibilità di fare il colpaccio visto che i bianconeri avranno ovviamente la testa al ritorno di Champions contro l'Ajax. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match in questo articolo. Nella nostra pagina dedicata gli appassionati di betting troveranno un confronto quote scudetto e pronostici degli esperti.

Semplici ritrova Lazzari sulla destra dopo il turno di squalifica, mentre in difesa Cionek è favorito su Bonifazi. A centrocampo Valoti non è al meglio, possibile impiego sia per Murgia che per Schiattarella assieme a Missiroli. Davanti dovrebbe rivedersi dal 1' il bomber Petagna, che farà coppia con Antenucci, favorito su Floccari.



SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Schiattarella, Fares; Antenucci, Petagna.

L'articolo prosegue qui sotto

Non convocati Caceres, Emre Can, Chiellini e Douglas Costa per infortunio; Pjanic, Ronaldo, Matuidi, Mandzukic e Rugani per turnover. Turno di riposo in panchina, invece, per Szczesny, Bonucci, Alex Sandro e Bernardeschi. Possibile difesa a tre con l'impiego di Barzagli e del giovane Gozzi dal 1', insieme a loro agirà De Sciglio. Cancelo e Spinazzola saranno i due esterni mentre Cuadrado, al rientro, dovrebbe agire da mezz'ala a centrocampo con Bentancur e Khedira. Davanti la coppia Kean-Dybala. Quote bet365: vittoria Spal 4,00 - pareggi 3,10 - vittoria Juventus 2,10 in un match da under 1,53 e no goal 1,70. Ovviamente in un'altra parte di stagione il 2 sarebbe stato a non più di 1,50 ma è in queste condizioni di classifica e calendario tutto cambia. E noi vi consigliamo di non ignorare l'attualità e quindi proviamo il pareggio 1-1 con Petagna primo marcatore. Due quote davvero interessanti.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.