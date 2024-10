Scommesse Serie A: quote e pronostico di Roma-Juventus

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Serie A fra Roma e Juventus

Pronostici, quote scudetto e potenziali vincitrici di quest'anno sono disponibili nella nostra guida ad hoc.

A Roma-Juve, strano dirlo ma sarà festa per tutti. Si perchè, se fino a tre settimane fa si parlava di questo match come una vera e propria battaglia con i giallorossi affamati di punti e per la Champions e i bianconeri costretti al risultati pieno per non farsi scavalcare dal Napoli, ora con la classifica attuale il match vale più o meno come un'amichevole, nonostante la grande rivalità fra le due società e fra i relativi tifosi. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

La Roma ieri ha festeggiato 550 km di distanza la vittoria del Sassuolo sull'Inter che ha aritmeticamente ufficializzato l'accesso dei giallorossi anche alla prossima Champions. Roma decisamente in palla con 4 vittorie di fila in campionato. Di Francesco ritrova Florenzi e recupera sia Manolas che Perotti. A centrocampo torna a disposizione Strootman ed entra in ballottaggio con Pellegrini, mentre davanti il tridente dovrebbe essere formato da Under, Dzeko ed El Shaarawy.

L'articolo prosegue qui sotto

Juventus che dopo la schiacciante vittoria in coppa Italia è pronto a festeggiare ufficialmente uno scudetto che è già in tasca a livello virtuale. Basta un punto o un "non successo" del Napoli contro la Sampdoria. Sicuramente out l'infortunato Chiellini oltre allo squalificato Cuadrado. Il terzino destro dovrebbe essere Lichtsteiner. Rispetto all'undici titolare della finale di Coppa Italia, dovrebbero rientrare dal 1' Rugani e Alex Sandro. Possibile chance per Marchisio al posto di Pjanic, in attacco stavolta a rifiatare potrebbe essere Douglas Costa, con Higuain al centro di un tridente completato da Mandzukic e Dybala. Tra i pali ci sarà Szczesny.

Quote bet365: vittoria Roma 2,70 - pareggio 3,10 - vittoria Juventus 2,80 in un match da under 1,70. Gara ovviamente e equilibrata nei valori e le quote lo sottolineano una volta di più. I Mondiali si avvicinano e i big potrebbero tirare indietro la gamba in un match che come detto non è fondamentale per la classifica. Non ci sorprenderemmo nel vedere uno 0-0 che manca ormai da quasi 20 anni.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.





Segui le scommesse di Goal.com su Twitter