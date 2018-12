Scommesse Serie A: quote e pronostico di Milan-Torino

Ieri chi ha seguito il nostro consiglio è andato alla cassa con due super quote. Straordinaria infatti la nostra prestazione con il pronostico di Lazio-Sampdoria che prevedeva il risultato esatto 2-2 e Quagliarella primo marcatore (se ve lo siete persi andatevelo a rileggere). Certo è servita anche tanta fortuna con due goal nei minuti di recupero ma il betting è anche questo. Oggi cercheremo di ripeterci con Milan-Torino di cui vi offriamo preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Gattuso ritrova Higuain dopo la squalifica, tornerà al 4-4-2 e si affiderà in avanti al 'Pipita' in coppia con Cutrone. Conferma al centro della difesa per Abate accanto a Zapata dopo la buona prova con il Parma. A centrocampo gli interni saranno Kessié e Bakayoko, mentre Suso e Calhanoglu agiranno sulle corsie laterali. In piedi la possibilità di giocare a tre in difesa. Non convocato Borini.



MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.





Mazzarri potrebbe tornare al 3-5-2 con l'esclusione di Zaza e il reinserimento di Baselli in una mediana completata da Meità e Rincon. Iago Falque supporterà Belotti, sulle fasce De Silvestri e Ansaldi. Dietro conferma per Izzo, N'Koulou e Djidji.



TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.



Quote bet365: vittoria Milan 1,85 - pareggio 3,40 - vittoria Torino 4,60 in un match da over 1,80 e goal 1,70. Rossoneri che arrivano dal 2-1 sul Parma e in casa fra campionato e Europa League hanno sempre chiuso in esito goal e over tranne che contro la Juventus. Granata che in campionato sono imbattuti fuori casa. Ci aspettiamo un match davvero combattuto e visto i 4 esiti goal negli ultimi 5 scontri diretti diciamo 2-1 Milan con Cutrone primo marcatore.

