Scommesse Serie A: quote e pronostico di Milan-Lazio

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del big match di Serie A Milan-Lazio

La corsa ai posti disponibili per Champions League e Europa League non è mai stata così aperta e avvincente come quest'anno. Con Juventus e Napoli che hanno ovviamente prenotato e due due quattro ticket disponibili per la prossima UCL, restano altri due posti con sette squadre ancora in corsa dall'Inter terzo alla Sampdoria nona. Questa sera scontro diretto fondamentale fra Milan e Lazio. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico. Per un approfondimento sulle migliori quote vincente Serie A di quest'anno, suggeriamo di visitare la nostra pagina dedicata.

Gattuso non avrà ancora a disposizione Donnarumma fra i pali, Conti a destra e Paquetá in mezzo al campo. La formazione titolare dovrebbe ricalcare quella che ha creato difficoltà alla Juventus, con Bakayoko playmaker, Calhanoglu mezzala sinistra e davanti Borini nel tridente con Suso e il bomber Piatek. In difesa scalpita Caldara: potrebbe giocare al posto di Musacchio.



MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Simone Inzaghi perde nuovamente Radu: al suo posto dovrebbe esserci Bastos a completare il terzetto difensivo con Acerbi e uno tra Luiz Felipe e Patric (favorito il primo). A centrocampo Romulo dovrebbe agire sulla destra in virtù dei guai fisici di Marusic, con Lulic a sinistra. Badelj è squalificato, in regia si rivedrà Lucas Leiva, mentre Luis Alberto e Milinkovic-Savic saranno le mezzali ai suoi lati. Davanti potrebbe esserci spazio per Correa al fianco di Immobile. Quote bet365: vittoria Milan 2,62 - pareggio 3,25 - vittoria Lazio 2,75 in un match da under 1,80 e goal 1,75. Milan in caduta libera dopo la sosta per le nazionali che ha totalmente rotto il ritmo ai rossoneri. Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare ufficiali è un trend che ovviamente non porterebbe al mantenimento del quarto posto. Anche la Lazio ha buttato via diversi punti visti che ne ha totalizzati solo uno contro Sassuolo e Spal ma è importante ricordare che i ragazzi di Inzaghi devono recuperare ancora il loro match contro l'Udinese. Due i pareggi in stagione, quattro di fila in totale. Seguiamo il trend e diciamo 1-1 con Piatek primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.