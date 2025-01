Scommesse Serie A: quote e pronostico di Juventus-Inter

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Juventus-Inter

Juve-Inter è sempre speciale e particolare. Giocato di venerdì sera è ancora più singolare ma non per questo meno affascinante. Stiamo parlando della forza dominante negli ultimi 6 anni della nostra Serie A contro una big che sta piano piano risorgendo nonostante le varie difficoltà in cui a volta incappa e inciampa. Undici i punti a dividere le due squadre che si affronteranno questa sera allo Stadium. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Allegri avrà tre assenze per il Derby d'Italia: a Khedira si aggiungono infatti Alex Sandro, alle prese con un fastidio ai flessori, nonchè Barzagli che tornerà a febbraio. In fascia sarà dunque confermato De Sciglio, mentre davanti saranno ancora una volta Dybala e Mandzukic a supportare Cristiano Ronaldo. Con il ritorno di Pjanic dal 1' a centrocampo, Cuadrado partirà dalla panchina. Bentancur in dubbio per un problema alla schiena, potrebbe rientrare direttamente tra i titolari Emre Can o essere confermato lo stesso colombiano da mezzala. L'alternativa è il 4-2-3-1.





JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.



Spalletti non recupera Dalbert nè Nainggolan: a centrocampo ci sarà dunque uno tra Joao Mario e Borja Valero al fianco di Vecino e Brozovic, mentre in difesa la coppia centrale sarà composta da De Vrij e Skriniar. In avanti, Keita insidia Perisic per una maglia sulla trequarti.



INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic.



Quote bet365: vittoria Juventus 1,57 - pareggio 3,80 - vittoria Inter 6,50 in un match da under 1,80 e no goal 1,75. Juventus che arriva da 4 gare interne senza subire goal. Inter che ultimamente ha perso di continuità sia nel gioco che nei risultati avendo vinto un solo match ufficiale negli ultimi 5. Crediamo che il divario con la Juve sia ancora evidente e che giustifichi senza ombra di dubbio il segno 1. Proviamo il 2-1 con Cristiano Ronaldo primo marcatore.

