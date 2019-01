Scommesse Serie A: quote e pronostico di Juventus-Chievo

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Juventus-Chievo, 20esima giornata di Serie A

Fresca vincitrice della Supercoppa, la Juventus si presenta alla prima giornata di ritorno con 6 punti di vantaggio sul Napoli ma con match da recuperare ovvero quello interno contro il fanalino di coda Chievo. Match che non dovrebbe dare troppe preoccupazione ai bianconeri. Ma le tossine accumulate per la trasferta di Jeddah e le numerose assenze, restando dei punti di domanda abbastanza evidenti. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Insieme a Pjanic squalificato dopo la Supercoppa, Allegri dovrà ancora rinunciare a Mandzukic in attacco e a Benatia in difesa, oltre ai lungodegenti Barzagli e Cuadrado. Possibili chance dal 1' per De Sciglio, Rugani e Bernardeschi, a centrocampo spazio per Emre Can. Da valutare la presenza di Bentancur, alle prese con una contusione: potrebbe non essere rischiato.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.





Di Carlo spera di recuperare Barba, altrimenti a sinistra ci sarà Jaroszynski. Depaoli potrebbe essere avanzato a centrocampo, davanti è sfida fra Meggiorini e Stepinski per il ruolo di partner dell'esperto Pellissier.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier.



Quote bet365: vittoria Juventus 1,11 - pareggio 10 - vittoria Chievo 21 in un match da over 1,53 e no goal 1,36. Un solo goal subito nelle ultime 6 gare interne per i bianconeri è una statistica forte così come lo sono le zero vittorie esterne nel girone d'andata del Chievo. Bianconeri che inoltre dal 2001, anno di approdo dei veneti in A hanno perso un solo scontro diretto. Ci aspettiamo un match meno pazzo e con meno goal del 2-3 dell'andata. Proviamo il 2-0 con Dybala primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE