Scommesse Serie A: quote e pronostico di Inter-Roma

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Inter-Roma, big match della 33esima giornata di Serie A

Di tutti i match in programma in questo sabato di Serie A, quello che probabilmente peserà di più nell'economia della lotta Champions è il posticipo serale fra Inter e Roma. Nerazzurri terzi, giallorossi quinti con sei punti a dividere la squadra di Spalletti con quella di Ranieri. Milan, Lazio e Atalanta guardano ovviamente interessati a questa sfida. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match proseguendo la lettura. Per un approfondimento sulle quote scudetto Serie A e pronostici, rimandiamo alla nostra pagina dedicata.

Spalletti difficilmente rischierà a centrocampo Brozovic, ma ritrova Borja Valero: davanti alla difesa tuttavia è favorito Gagliardini per affiancare l'uruguaiano Vecino. Sulle fasce il tecnico toscano dovrebbe affidarsi ancora una volta a D'Ambrosio e Asamoah, i due terzini che gli danno maggiori garanzie, mentre al centro della difesa c'è la conferma per la coppia De Vrij-Skriniar. In attacco si rinnova il dubbio per il ruolo di prima punta fra Icardi e Lautaro Martinez: stavolta sembra in vantaggio 'El Toro'. Sulla trequarti nessuna sorpresa, si rivedranno Politano, Nainggolan e Perisic.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Srkiniar, Asamoah; Vecino, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

L'articolo prosegue qui sotto

Ranieri ritrova Kolarov come terzino sinistro dopo il turno di squalifica e a destra dovrebbe riproporre dal 1' Florenzi al posto di Juan Jesus. In mediana è fuori per infortunio De Rossi mentre Nzonzi è di nuovo in gruppo, ma potrebbero comunque fare coppia Cristante e Lorenzo Pellegrini. Davanti Dzeko è in vantaggio su Schick per il ruolo di prima punta, sulla trequarti potrebbe rivedersi Under dal 1', mentre El Shaarawy non è al meglio: Kluivert scalpita per rimpiazzarlo. Olsen ha recuperato dalla contusione alla spalla, ma ormai il titolare tra i pali è Mirante.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.



Quote bet365: vittoria Inter 1,80 - pareggio 3,60 - vittoria Roma 4,50 in un match da over 1,72 e goal 1,66. L'inter arriva da 5 esiti no goal in casa di cui ben 4 in under. Trend totalmente opposto per i giallorossi che hanno collezionato 7 over nelle ultime 8 trasferte. Sei scontri diretti di fila con esito goal e due pareggi consecutivi. Seguiamo il trend e diciamo 1-1 con Nainggolan primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.