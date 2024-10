Scommesse Serie A: quote e pronostico di Inter-Lazio

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Inter-Lazio 29esima giornata di Serie A

Quando si sfidano Inter e Lazio sono sempre emozioni a non finire. Basti pensare al match decisivo dello scorso anno dove all'ultima giornata i nerazzurri vinsero e staccarono il pass per la Champions o alla sfida vinta ai rigori dai ragazzi di Inzaghi in questa edizione della coppa Italia. Anche oggi si prevede grande adrenalina in campo in un match con punti pesanti in palio in zona Champions e Europa League. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della partita in questo articolo. Visitando la nostra guida dedicata invece si troveranno le top quote vincente Serie A.

Spalletti ritrova Nainggolan che però partirà dalla panchina: si va verso il 4-2-3-1 visto nel derby con Vecino tra le linee, in difesa Miranda rileva l'infortunato De Vrij, Keita centravanti al posto di Lautaro ko. Icardi fuori dalle convocazioni.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Vecino, Perisic; Keita.

L'articolo prosegue qui sotto

Niente Inter per Radu, ancora alle prese con problemi alla caviglia: out anche Patric per febbre, ecco perchè in difesa agiranno Bastos ed uno tra Luiz Felipe o Wallace con Acerbi. Luis Alberto mezzala, in attacco Correa a supporto di Immobile. Marusic in dubbio, pronto Romulo. Quote bet365: vittoria Inter 2,55 - pareggio 3,30 - vittoria Lazio 2,80 in un match da under 1,80 e goal 1,75. Nessun trend particolare da seguire nelle ultime gare di queste due squadre che son state molto inconstanti. Ecco perchè oggi più che mai una gara del genere è davvero difficile da pronosticare. Cerchiamo di prendere vantaggio dalle quote. Crediamo che il 2,50 dell'Inter sia alto e quindi lo giochiamo: proviamo l'1-0 con Perisic primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.