Scommesse Serie A: quote e pronostico di Inter-Chievo

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Inter-Chievo, 36esima giornata di Serie A

Weekend non certo positivo per l' che ha visto tutte le sue rivali per la corsa Champions raggiungere i tre punti come da pronostico. La squadra di Spalletti non può sbagliare e questa sera deve riprendersi il terzo posto contro un che non ha più nulla da dire e che sta già pensando su chi puntare per il prossimo campionato di Serie B. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Doppia assenza per squalifica per Spalletti, che per la sfida interna contro i gialloblù non potrà disporre di Brozovic in regia e D'Ambrosio a destra. In difesa spazio dunque a Cedric Soares sulla fascia, ma anche a Miranda in mezzo, visto che De Vrij si è fermato per infortunio. A centrocampo Vecino è recuperato e affiancherà Borja Valero, in attacco consueto ballottaggio fra Lautaro Martinez e Icardi, mentre sarà invariata la trequarti, dove Politano, Nainggolan e Perisic agiranno alle spalle del centravanti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric Soares, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.

Di Carlo ritrova dopo le rispettive squalifiche Barba in difesa e Leris a centrocampo, e - guardando sempre al futuro con tanti giovani in campo - dovrebbe far ritorno al 4-3-1-2. Ormai out Sorrentino e Giaccherini per scelta della società, fra i pali sarà confermato Semper. Davanti a lui Depaoli e Barba saranno gli esterni bassi, con Cesar e uno tra Andreolli o Tomovic in mezzo. A centrocampo Nicola Rigoni sarà il regista, con Leris e il finlandese Hetemaj mezzali. Fuori per squalifica Dioussé. In attacco il baby talento Vignato supporterà le due punte, che saranno Meggiorini e probabilmente Pellissier, per la passerella finale a San Siro.

CHIEVO (3-4-2-1): Semper; Depaoli, Andreolli, Cesar, Barba; Leris, N. Rigoni, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Pellissier.

Quote bet365: vittoria Inter 1,11 - pareggio 8,00 - vittoria Chievo 23 in un match da over 1,40 e no goal 1,61. Strano ma vero l'Inter non vince in casa da due mesi (contro la Spal) mentre il Chievo ha fatto il miracolo nell'ultima trasferta giocata battendo la . Nonostante questi presupposti pensiamo non ci sarà storia e proviamo la goleada nerazzurra col risultato esatto "altro" e Lautaro primo marcatore.

