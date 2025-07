Scommesse Serie A: quote e pronostico di Atalanta-Roma

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico di Atalanta-Roma match valido per la prima giornata di Serie A

Il match a nostro avviso più interessante dell'intera giornata di Serie A è quello dell'Atleti Azzurri d'Italia fra l'Atalanta di Gasperini e la nuova Roma di Di Francesco. Trasferta durissima per i giallorossi che nonostante questo sono favorito dai bookmakers. Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match in questa pagina. Per ulteriori info, pronostici e quote vittoria Scudetto è possibile consultare la nostra sezione Scommesse.

Gli oribici hanno fatto un precampionato da urlo battendo squadre anche di livello superiore a loro: successi contro Lille, Borussia Dortmund e Valencia non posso essere frutto del caso e in questo progetto bergamasco di casuale non c'è proprio nulla. Spinazzola out per i noti casi di mercato. Modulo 5-3-2 con Gomez e Petagna in avanti.

L'articolo prosegue qui sotto

La Roma cambiando allenatore avrà sicuramente bisogno di tempo per assorbire un'idea di gioco diversi da quella di Spalletti. Le ultime sconfitte contro Siviglia e Celta hanno evidenziato grosse lacune in difesa. Modulo 4-4-2 con Defrel e Dzeko in attacco.

Bet365 quota a 3 la vittoria dell'Atalanta. Pareggio a 3,40 e successo giallorosso a 2,37. L'over 2,5 vale 1,75. Lo scorso anno in casa contro le big l'Atalanta è andata alla grande battendo anche i giallorossi. Il fattore campo, la continuità del progetto e un precampionato di qualità ci spingono a andare contromercato.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Atalanta imbattuta da cinque match di campionato contro la Roma: due le vittorie nerazzurre, tre i pareggi. o Tutti gli ultimi sette confronti di Serie A tra i due club a Bergamo hanno visto entrambe le squadre andare a segno. o Atalanta e Roma si sono già incontrate una volta alla prima giornata di Serie A: 2-1 per i giallorossi a Bergamo nel 1985. o L'Atalanta è la squadra che ha perso più volte la prima giornata di Serie A: 26, incluse quattro delle ultime cinque stagioni. o Nell’ultima stagione sia Roma (87) che Atalanta (72) hanno stabilito il proprio record di punti in un campionato di Serie A. o In casa i bergamaschi non perdono da 11 gare di campionato (sette vinte, quattro pareggiate). o Nella scorsa stagione, l'Atalanta è stata la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha segnato più gol (18) con i propri difensori. o La Roma, dal canto suo, nel finale della scorsa stagione, ha stabilito il proprio record di vittorie esterne consecutive (sette, serie attualmente aperta). o I giallorossi hanno vinto tre delle ultime quattro partite d’esordio in Serie A, mantenendo la propria propria inviolata: fa eccezione l’1-1 contro il Verona dell’agosto 2015. o In 11 sfide di campionato contro la Roma, Alejandro Gomez ha segnato quattro reti (contro nessun club ne ha messi a segno di più in Serie A) e fornito tre assist. o Radja Nainggolan ha segnato due gol nelle ultime tre partite giocate in A all'Atleti Azzurri d’Italia.



Le quote sono soggette a variazione.

Guarda i principali eventi sportivi in diretta streaming su bet365.

"Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può creare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente"





Segui le scommesse di Goal.com su Twitter