Scommesse Serie A: quote e pronostico del derby Milan-Inter

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del derby di Serie A Milan-Inter

Un'anteprima su pronostici e quote scudetto Serie A è disponibile nella nostra guida dedicata.

Nel giorno delle elezioni per il governo italiano, Milan e Inter combattono la loro personale battaglia sportiva in quello che è uno dei derby più importanti degli ultimi anni a livello sia di classifica ma soprattutto morale. Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico della gara che si giocherà domani sera alle 20,45.

Milan attualmente sesto in classifica a parimerito con la Sampdoria a quota 44 ovvero -7 dal quarto posto (che significa Champions) occupato appunto dall'Inter. Rossoneri imbattuti da 13 match ufficiali e in formissima come dimostrato nelle ultime due gare giocate contro Roma (2-0) e Lazio (successo ai rigori). L'Arsenal è ancora lontana e siamo certi non entrerà nei pensieri dei rossoneri prima delle 23 di domenica. Resta in vantaggio Cutrone, ma è stato provato anche Kalinic al centro del tridente. Conferme per Suso e Calhanoglu sugli esterni, centrocampo classico con Kessié, Biglia e Bonaventura. Solita difesa guidata da capitan Bonucci.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Inter di Spalletti ha tirato su la testa un paio di volte di recente contro Bologna e Benevento ma per difendere il quarto posto serve molto di più. La squadra pare stia passando anche una turbolenta situazione di spogliatoio e i risultati e il gioco ne sono palesemente condizionati. Dal primo minuto le carte Miranda e Icardi, entrambi arruolabili dopo aver smaltito i rispettivi infortuni: alle spalle del bomber argentino pronta la novità Candreva nel ruolo di trequartista, con Karamoh a destra e Perisic a sinistra. Rafinha pronto a subentrare a gara in corso dopo la non proprio positiva prestazione offerta contro il Benevento dal 1'. Borja Valero fa scattare l'allarme per un fastidio muscolare, in mediana lo spagnolo (qualora dovesse farcela) o Gagliardini in coppia con Vecino.

Quote bet365: vittoria Milan 2,5 - pareggio 3,00 - vittoria Inter 3,20 in un match con under favorito a 1,70. Due i derby in stagione totalmente opposti negli esiti: all'andata vittoria dell'Inter in over, in coppa Italia successo del Milan in under (anche se la scommesse fu un pareggio per 0-0 nei 90 regolamentari). Crediamo possa vincere la paura di perdere. Proviamo l'1-1 con Icardi primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.

Segui le scommesse di Goal.com su Twitter