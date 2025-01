Scommesse Serie A: quote e pronostico del derby Milan-Inter

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del derby Milan-Inter valido per la 28esima giornata di Serie A

Luci a San Siro. Milano torna a sognare la Champions in combo. Al momento infatti sia Milan che Inter sarebbero nella massima competizione europea e il ko di ieri della Roma ha sicuramente messo in discesa questo 28esimo turno di campionato. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di un match, inutile dirlo, attesissimo e sempre molto difficile da leggere. Per saperne di più sui bookmaker più popolari in Italia per scommettere sull'evento, invece, è possibile consultare la nostra pagina dedicata.

Gattuso avrà a disposizione di fatto l'intera rosa eccetto Bonaventura per l'importante derby con l'Inter. Davanti a Donnarumma, sulla destra dovrebbe rivedersi dal 1' Calabria al posto di Conti, con Rodriguez che rientra a sinistra dopo la squalifica e Musacchio e Romagnoli a comporre la coppia centrale. A centrocampo Biglia tornerà in panchina per dar spazio al rientrante Bakayoko. In attacco con Suso e Piatek si rivedrà dal 1' Calhanoglu.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Spalletti avrà ancora fuori per infortunio Nainggolan, mentre in difesa Miranda dovrebbe essere a disposizione con una mascherina a protezione del naso. Gli esami hanno confermato l'assenza di lesioni per Brozovic, la cui presenza sembra certa. Ancora out Icardi, il cui caso non è rientrato: l'attacco ricadrà ancora una volta sulle spalle del connazionale Lautaro Martinez, sostenuto da Politano e Perisic. Joao Mario non si è allenato per gran parte della settimana a causa della scomparsa del padre, pronto Gagliardini dal 1'.

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Vecino; Politano, Lautaro Martinez, Perisic.



Quote bet365: vittoria Milan 2,37 - pareggio 3,10 - vittoria Inter 3,20 in un match da under 1,66 e no goal a scelta. Milan in formissima con 10 risultati utili di fila in match ufficiali e con un'infermeria che ormai è praticamente vuota. Tutto il contrario in casa Inter con crisi di gioco e risultati e con una squadra a pezzi a livello fisico. All'andata 1-0 per i nerazzurri con Icardi al 90esimo che però oggi non ci sarà. Milan decisamente più in forma. Proviamo il 2-1 con Piatek primo marcatore.

