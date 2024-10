Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Uruguay-Egitto

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo A dei Mondiali 2018 fra Uruguay e Egitto

Scoppiettante esordio Mondiale per i padroni di casa della Russia che ieri hanno aperto la manifestazione con un perentorio 5-0. Risultato che ovviamente condiziona non poco Egitto e Uruguay che oggi completano la prima giornata del gruppo A. Match che si gioca alla ore 14 a Ekaterinburg. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della sfida fra due guru come Cuper e Tabarez.

Egitto che arriva al suo secondo Mondiale consecutivo con grande entusiasmo anche se l'infortunio di Salah ha smorzato un pò il morale dei nordafricani. La squadra arriva da una sfilza di amichevoli negative, ben 6 senza vittorie. Cuper cercherà di imbrigliare gli avversari in mediana per non far arrivare palloni giocabili ai fortissimi attaccanti avversari. Modulo 4-2-3-1 con Hassan prima punta e con Salah che dovrebbe stringere i denti e provare a giocare.

L'Uruguay sulla carta è la grande favorita a vincere questo torneo ma ricordiamo sempre che a parità di punti passa chi ha la miglior differenza reti e quindi in questo momento la Russia ha un netto vantaggio virtuale. Celeste che a differenza degli avversari ha vinto bene le ultime 3 amichevoli giocate senza subire nemmeno un goal. Modulo 4-4-2 con Suarez e Cavani in attacco.

Quote bet365: vittoris Egitto 8,00 - pareggio 3,90 - vittoria Uruguay 1,55 in un match da under 1,70. Concordiamo col mercato mondiale dei book che vede i sudamericani largamente favoriti. Egitto che ultimamente sta avendo troppi problemi in difesa ma in attacco potrebbe fare male in contropiede. Proviamo il 2-1 per l'Uruguay con Cavani primo marcatore.

