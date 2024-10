Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Uruguay-Arabia Saudita

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo A dei Mondiali 2018 fra Uruguay e Arabia Saudita

La prima settimana di Mondiali ha visto numerose favorite "saltare" per la gioia dei bookmakers. Oggi potrebbe essere invece la classifica giornata dove "entrano" tutte le big. Se Spagna e Portogallo dovrebbero avere tutte le carte in tavola per mettere a segno i 3 punti lo stesso vale per l'Uruguay chiamato a battere l'Arabia Saudita nella seconda giornata del gruppo A.Preview, quote e pronostico del match in questo articolo. Nella nostra pagina creata ad hoc, invece, i lettori troveranno un confronto dei migliori siti di scommesse del momento.

La Celeste arriva da un 1-0 poco entusiasmante contro l'Egitto che però ha significato quarta vittoria di fila senza subire reti, cosa non certo da poco. Tabarez sa che per arrivare primo nel girone dovrà vincere sia oggi sia nello spareggio contro la Russia perchè pensare di poter arrivare a pari punti con i padroni di casa e superarli nella differenza reti al momento è pura utopia. Modulo 4-3-1-2 con Saurez e Cavani in avanti.

Dopo averci abbastanza impressionato sia nelle qualificazione che nelle amichevoli contro Italia e Germania, l'Arabia Saudita si è scontrata con la dura realtà dell'esordio mondiale prendendo 5 goal da una Russia che fino a quel momento segnava con il contagocce. Pizzi è chiamato a evitare la quinta sconfitta di fila. Lo farà affidandosi a un 4-4-2 molto compatto con Al-Sheri e Al-Sahlawi in attacco.

Quote bet365: vittoria Uruguay 1,16 - pareggio 8,50 - vittoria Arabia Saudita 21 in un match da over 1,60. Se guardiamo la qualità e l'esperienza degli uomini in campo e la sommiamo alle singole prestazioni della gara d'esordio non possiamo che optare per un 3-0 con Cavani primo marcatore.

