Scommesse Mondiali Russia 2018; quote e pronostico di Tunisia-Inghilterra

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo G dei Mondiali 2018 fra Tunisia e Inghilterra

Prima di scoprire il pronostico del match, gli appassionati di betting potrebbero voler scoprire quali sono i migliori siti di scommesse di cui è disponibile una lista nella nostra guida.

Dopo aver visto l'esordio dei rivali per la corsa al primo posto del gruppo G, toccherà anche all'Inghilterra di Soutghate scendere in campo per il suo esordio al Mondiale di Russia 2018. Esordio contro la Tunisia non impossibile ma visti i risultati finora della big ogni match va preso con grande concentrazione. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Tunisia che arriva a questo Mondiale senza molte speranze. La squadra non convince ancora nè tatticamente nè a livello di singoli e inoltre dover affrontare un gruppo con Belgio e Inghilterra di certo non aiuta il morale. Al momento le prestazioni delle nazionali nordafricane non sono certo state entusiasmanti con Egitto e Marocco ko al primo turno. Modulo 4-2-3-1 con Khazri prima punta.

L'articolo prosegue qui sotto

Inghilterra che arriva a questo appuntamento con buona fiducia dopo un cammino di qualificazione sicuramente positivo e delle buone prestazioni in amichevole che hanno prolungato il filotto di match senza sconfitta arrivato a un anno esatto. Negli ultimi due mondiali giocati i three lions hanno vinto una sola gara. Modulo 3-4-3 a trazione anteriore con Ligard, Sterling e Kane in attacco.

Quote bet365: vittoria Tunisia 9,00 - pareggio 4,50 - vittoria Inghilterra 1,44 in un match da under 1,60. Anche se l'Inghilterra nei tornei iridati trova sempre il modo per complicarsi la vita crediamo che questo match potrà portarlo a casa senza troppi problemi. Pensiamo ad un 2-0 con Kane primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.





Segui le scommesse di Goal.com su Twitter