Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Svizzera-Costa Rica e Serbia-Brasile

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Svizzera-Costa Rica e Serbia-Brasile, ultima giornata del gruppo E dei Mondiali 2018

SVIZZERA-COSTA RICA: Svizzera che al momento è seconda nel girone e questo potrebbe anche non dispiacere a Petkovic. Qualora gli elvetici chiudessero il proprio girone al secondo posto eviterebbero al 99% l'ottavo di finale contro la Germania. Qualificazione che arriverebbe in diversi casi anche eventualmente con una sconfitta nel caso la Serbia non batte il Brasile. Shaqiri e soci sono imbattuti da 7 match ma in questo Mondiale hanno invertito il loro trend da no goal a goal. Gavrinovic dovrebbe prendere il posto di Seferovic nel 4-2-3-1.

Costa Rica che non ha ripetuto il miracolo del 2014 quando andò agli ottavi in un girone di ferro composto da Uruguay, Inghilterra e Italia. La squadra è rimasta l'unica delle 32 a non aver ancora segnato una rete in questo Mondiale. Caraibici che arrivano da 4 sconfitte consecutive in cui hanno subito 8 reti segnandone solo una. Modulo previsto: 3-4-2-1 con Ruiz e Venegas a supporto dell'unica punta Urena.

PRONOSTICO: risultato esatto 1-0 a 5,00 con Gavrinovic primo marcatore a 7 su bet365

SERBIA-BRASILE: i ragazzi di Krstajic si sono fatti rimontare nel secondo tempo dalla Svizzera e sono passati da una qualificazione già fatta a una quasi impossibile visto che per andare al prossimo turno la squadra dovrà vincere questa sorta di sedicesimo di finale anticipato contro i carioca. Serbia che ha gambe, tecnica e personalità per mettere in difficoltà la Selecao. Modulo 4-2-3-1 con Ljajic, Milinkovi e Tadic dietro al solito Mitrovic.

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Svizzera i brasiliani hanno ritrovato il successo contro la Costa Rica in un match che è stato gioca ad una sola porta ma che si è sbloccato solo nel finale grazie anche all'ingresso di Douglas Costa. L'attaccante della Juventus non sarà però presente perchè infortunato. Brasile imbattuto da 13 gare in cui ha subito solo due goal. Modulo 4-3-3 con Willian, Neymar e Jesus in attacco.

PRONOSTICO: risultato esatto 0-1 a 7,50 con Neymar primo marcatore a 4,33

