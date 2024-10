Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Svezia-Svizzera

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico dell'ottavo di finale dei Mondiali di Russia 2018 fra Svezia e Svizzera.

Ultima giornata degli ottavi di finale: ormai il tabellone si sta delineando e oggi chiuderemo il cerchio con due match sulla carta molto equilibrati. Il primo è sicuramente quello più incerto: stiamo parlando della sfida di San Pietroburgo fra la Svezia e la Svizzera. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di un match da tripla proseguendo la lettura. Una più ampia panoramica sul mondo del betting è disponibile nella nostra sezione scommesse dove si troverà un confronto dei top siti scommesse sportive.

La Svezia sta dimostrando tantissimo carattere. Fin dalle qualificazioni, passando per lo spareggio con l'Italia e le tre gare della fase a gironi la squadra non ha mai mollato superando col carattere le avversità. Dopo il ko all'ultimo tiro contro la Germania un crollo mentale sarebbe stato più che giustificato e invece gli scandinavi hanno reagito con un fantastico 3-0 al Messico. Larsson squalificato nel solito 4-4-2 con Berg e Toivonen in attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

La Svizzera ha mantenuto le promesse e dopo una fase di qualificazione fantastica chiusa dietro solo al Portogallo gli elvetici si sono confermati seconda forza del loro girone dietro al Brasile. Quello che però stona sono i tre match con sempre un goal concesso, cosa che invece nella fasi di qualificazione capitava raramente tanto che la difesa di Petkovic era, numeri alla mano, fra le migliori la mondo. Pesantissime le assenze di Schar e Lichtsteiner. Modulo 4-2-3-1 con Shaqiri, Dzemaili e Embolo dietro a Gavrinovic.

Quote bet365: vittoria Svezia 3,10 - pareggio 3,00 - vittoria Svizzera 2,70 in un match da under 1,44. Nonostante anche a nostro avviso la Svizzera abbia qualcosa in più, la forma smagliante della Svezia e le due assenze di peso in difesa per gli elvetici ci spingono a provare la sorpresa. Diciamo 1-0 con Berg primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.





