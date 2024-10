Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Iran-Portogallo e Spagna-Marocco

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Iran-Portogallo e Spagna-Marocco, ultima giornata del gruppo B dei Mondiali 2018

Per scommettere sui Mondiali gli appassionati di calcio e scommesse possono dare un'occhiata alla nostra pagina con un elenco dei bonus scommesse sportive migliori del momento.

IRAN-PORTOGALLO: match che ha diverse chiavi di lettura visto che da una parte l'Iran, ancora in corsa per gli ottavi, proverà a far di tutto per vincere il match e qualificarsi. Dall'altra il Portogallo cercherà di chiudere con la migliore differenza reti per passare come prima. Queiroz ovviamente conosce pregi e difetti del calcio portoghese e già con la Spagna era riuscito a tenere al minimo sindacale il tridente iberico. Qui però serve qualcosa in più perchè un eventuale pareggio non basterebbe.

Portogallo a due facce: goal e spettacolo contro la Spagna, minimo sforzo contro il Marocco. E' ovvio, e lo sapevamo, tutto gira attorno a Cristiano Ronaldo. Lusitani che storicamente non sono una squadra da goleade ecco perchè in questa corsa al primo posto contro la Spagna li vediamo sfavoriti. Nel 4-4-2 lusitano Guedes continua a essere favorito sul milanista Andrè Silva.

L'articolo prosegue qui sotto

PRONOSTICO: risultato esatto 0-1 a 7,00 contro Cristiano Ronaldo primo marcatore a 3,40 su bet365

SPAGNA-MAROCCO: a Kiliningrad la Spagna proverà a vincere con il massimo scarto contro un già eliminato Marocco per assicurarsi il primo posto nel girone. La squadra dopo l'esonero di Lopetegui si sta assestando e nonostante qualche problema ha dimostrato coesione di gruppo. Ci aspettiamo gli iberici che avranno almeno il 65% di possesso palla e metteranno al muro gli avversari.

Avversari che oggettivamente hanno molto deluso visto che si presentavano da campioni d'Africa. La squadra era partita bene i primi 20 minuti contro l'Iran salvo poi arenarsi in un match noioso in cui una distrazione nel finale è causata la sconfitta che di fatto ha cambiato tutto il volto del mondiale di Benatia e compagni. Il match contro il Portogallo ha rappresentato l'ultima chance ma la squadra di Renard non ha fatto molto per provare a vincerlo.

PRONOSTICO: risultati esatto 3-0 a 8,50 con Isco primo marcatore a 5,50 su bet365

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.

Segui le scommesse di Goal.com su Twitter