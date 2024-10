Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Germania-Messico

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo dei Mondiali fra Germania e Messico

Se ieri sono scesi in campo con risultati ben diversi fra loro Francia e Argentina oggi tocca a altre due grandi favorite come Germania e Brasile. In questo articolo vi parliamo della gara delle 17 valida per E fra i tedeschi e il Messico che si affronteranno a Mosca. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

I campioni del mondo hanno cambiato tanto rispetto a 4 anni fa. Un vero ricambio generazionale che però è stato digerito alla grande dalla gestione Loew (a differenza di altre big che invece con questo ricambio sono crollata come Italia e Olanda). I risultati perfetti della fase di qualificazione sono però in contrasto con quelli non molto positivi delle ultime amichevoli. Modulo 4-2-3-1 con Neuer titolare e Werner primo marcatore.

Messico che è una delle fedelissime dei Mondiali tanto da essere alla nona edizione di fila e in tutte quelle precedenti è sempre riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale. L'undici di Osorio è diligente a livello tattico e ha buona potenzialità nei singoli. Stesso modulo dei tedeschi con Hernandez in ballottaggio ma alla fine crediamo che il Chicharito ce la farà a partire titolare.

Quote bet365: vittoria Germania 1,44 - pareggio 4,75 - vittoria Messico 8 in un match da over 1,70. Le due formazioni si sono affrontate due volte nella scorsa conferderations cup con successi in overissimo dei tedeschi 4-1 e 4-3 (quest'ultima sfida ai supplementari). Crediamo che si possa ripetere una vittoria tedesca con tanti goal. Proviamo il 3-1 con Muller primo marcatore.

