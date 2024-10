Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Danimarca-Australia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo C dei Mondiali 2018 fra Danimarca e Australia

Ieri avevamo pronosticato tre 3-0 da parte delle big Uruguay, Portogallo e Spagna e invece la giornata si è chiusa con tre 1-0. Quindi bene per gli esiti 1+no goal ma ovviamente male sul resto (handicap e over). Oggi ripartiamo con i nostri pronostici sui Mondiali di Russia 2018 con la sfida valida per il gruppo C fra Danimarca e Australia. Preview, probabili formazioni e quote e del match.

La Danimarca ha confermato nel match d'apertura vinto 1-0 contro il Perù quanto fatto vedere sia durante le qualificazioni sia nelle amichevoli pre Russia. Ovvero una squadra molto diligente tatticamente, equilibrata nelle sue prestazioni senza troppi alti e basse e con un Eriksen vero trascinatore. Scandinavi che scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con Jorgensen prima punta.

Anche l'Australia ha confermato quello che invece ci aveva fatto vedere un anno fa in conferderations cup. In quell'occasione la squadra aveva chiuso con tre esiti goal, fra cui due pareggi e una sconfitta di misura in over contro la Germania che ci ha ricordato l'1-2 di settimana scorsa contro la Francia. Per il ct Van Marwijk sarà 4-3-3 con Leckle, Nabbout e Kruse in avanti.

Quote bet365: vittoria Danimarca 2,05 - pareggio 3,40 - vittoria Australia 4,20 in un match da under 1,53. Ultimo precedente nel 2012 e quindi per nulla indicativo. Ci aspettiamo un match moto combattuto e anche agonisticamente bello tosto. Proviamo il pareggio per 1-1 con Eriksen primo marcatore.

