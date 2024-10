Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Costa Rica-Serbia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo E dei Mondiali fra Costa Rica e Serbia

Dopo la scorpacciata di ieri con ben 4 partite nel palinsesto dei Mondiali di Russia 2018, oggi si torna alla normalità: un match alle 14, uno alle 17 e uno alle 20. La prima gara in programma è che apre il gruppo E (del Brasile) fra i caraibici della Costa Rica e la Serbia. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Samara.

Costa Rica che 4 anni fa in Brasile fece molto bene tanto da essere un delle responsabili dell'eliminazione di Italia e Inghilterra per poi essere eliminata agli ottavi di finale ai rigori. Di quella squadra sono rimasti diversi protagonisti ma oggetitvamente rispetto a quell'edizione la formazioni ci sembra meno performante. Moduli 5-4-1 con Urena prima punta.

Serbia squadra talentuosa e capace di vincere il proprio girone davanti all'Austria e al Galles. L'unico dubbio resta nel tecnico Krstajic che ha pochissima esperienza rispetto ai suoi colleghi presenti a questo Mondiale. Il modulo previsto per questo esordio è il 4-2-3-1 con Mitrovic supportato da diversi fantasisti.

Quote bet365: vittoria Costa Rica 4,75 - pareggio 3,30 - vittoria Serbia 1,95 in un match da under 1,44. Crediamo che la Serbia possa avere una marcia in più e che arriva a questo Mondiale con diversi calciatori reduci da una stagione importante come Milinkovic-Savic. Proviamo il 2-0 con il laziale primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.

