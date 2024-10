Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Corea del Sud-Messico

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo F dei Mondiali fra Corea del Sud e Messico

Per scoprire i migliori siti scommesse sportive per puntare sui Mondiali, rimandiamo alla nostra pagina dedicata.

Prima di scoprire i pronostici del prossimo match dei Mondiali, i lettori potrebbero volerne sapere di più sul mondo del betting visitando il nostro elenco dei siti scommesse con bonus.

Seconda giornata del gruppo F che vede in testa Messico e Svezia con la stessa differenza reti e lo stesso numero di goal segnati e fermi invece al palo Germania e Corea del Sud. Oggi scontri incrociati con le due squadre a 3 punti che affronteranno quelle a zero. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Rostov fra Corea e Messico in programma alla ore 17.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche in sede di presentazione dei gironi avevamo descritto la Corea del Sud come una squadra incompleta e non all'altezza di giocarsi la qualificazione in questo gruppo F. La prima partita ha tenuto fede alle nostre previsione tanto che gli asiatici hanno avuto i peggiori numeri di tutte le 32 squadre alla loro prima gara: due tiri totali, zero in porta nel ko contro la Svezia solo per 1-0. Modulo che cambia e dal 4-2-3-1 su passa al 4-3-3 con Son nel tridente.

Messico al settimo cielo dopo la meritatissima vittoria per 1-0 sulla Germania. A differenza della Corea, ma questo lo si sapeva già, la Tri del ct Osorio è una squadra molto preparata sia a livello tattico che tecnico e che ci ha anche sorpreso per aver giocato a ritmi sicuramente più alti di quelli a cui ci aveva abituati. Undici confermatissimo: 4-2-3-2 con Chicharito prima punta.

Quote bet365: vittoria Corea 6,00 - pareggio 3,80 - vittoria Messico a 1,66 in un match da under 1,57. Quota che tutto sommato ci sembrano corrette e non vediamo un grande valore in nessuna di queste anche se forse il segno 2 poteva anche essere un pò più basso. Senza esagerare ci aspettiamo una vittoria di misura del Messico ancora per 1-0 con Lozano primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.





Segui le scommesse di Goal.com su Twitter