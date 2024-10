Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Argentina-Islanda

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo D dei Mondiali fra Argentina e Islanda

Una panoramica sui migliori siti di scommesse sportive per puntare sui Mondiali è disponibile nella nostra guida dedicata.

Dopo l'esordio della Francia alle ore 12, in questa super domenica mondiale toccherà all'Argentina aprire il gruppo D. Messi e compagni sono chiamati a dimostrare di essere finalmente maturi per arrivare fino in fondo ma mai come a Russia 2018 la concorrenza è davvero spietata. Match d'apertura contro l'Islanda che vuole continuare a scrivere la storia. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match che si giocherà a Mosca.

Argentina che arriva in Russia con non pochi problemi. Il percorso per la qualificazione è stato molto impervio con tanto di cambio allenatore (è arrivato Sampaoli) e ticket per Mosca strappato solo all'ultimo match grazie a una tripletta di Messi. Inoltre anche le amichevoli in preparazione a questo Mondiali hanno dato segna,i contrastanti alternando prestazioni buone a altre disastrose come i 10 goal presi fra Spagna e Nigeria. Modulo 4-2-3-1 con Meza, Messi e Di Maria dietro a Aguero.

L'articolo prosegue qui sotto

Discorso particolare invece da fare per l'Islanda. La nazionale nordica, dopo essere arrivata fino agli ottavi a Francia 2016 ha vinto con ottimi numeri il suo girone di qualificazione (davanti alla Croazia che ritroverà nel gruppo D) ma nelle ultime amichevoli la squadra ha perso la solidità difensiva che la contraddistingueva prendendo goal nell'ordine da Indonesia, Messico, Perù, Norvegia e Ghana. Modulo 4-4-2 con Finnbogason e Bodvarsson in avanti.

Quote bet365: vittoria Argentina 1,33 - pareggio 5,50 - vittoria Islanda 11 in un match leggermente over. Crediamo che la gara per l'albiceleste possa essere più dura di quanto non dicano le quote. Visti i problemi da ambo le difese, prevediamo un 3-1 per l'Argentina con Aguero primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.





Segui le scommesse di Goal.com su Twitter