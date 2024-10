Scommesse Mondiali Russia 2018: quote e pronostico di Argentina-Croazia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il gruppo D dei Mondiali 2018 fra Argentina e Croazia

I Mondiali di Calcio attirano da sempre l'attenzione di appassionati di betting e bookmakers i quali offrono sovente in concomitanza dell'evento alcuni dei migliori bonus benvenuto.

Al momento del sorteggio dei Mondiali 2018 tutti noi addetti ai lavori ma anche voi amanti delle scommesse, ci eravamo segnati in calendario i tre big match della fase a gironi: Portogallo-Spagna che non ha certo deluso le aspettative, Argentina-Croazia che si giocherà questa sera e Belgio-Inghilterra di settimana prossima. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Novgorod in programma alle 20.

Argentina vice campione del mondo che ha largamente deluso nel primo match contro l'Islanda e non solo per il risultato. La squadra no ha avuto uno straccio di gioco per tutti i 90 minuti e Messi come spesso accade quando indossa la camiseta albiceleste nelle grandi competizioni iridate diventa piccolo piccolo, tanto da aver pure sbagliato il rigore della possibile vittoria. Sampaoli, sulla cui testa stanno piovendo critiche e non solo, vi vede costretto a cambiare: modulo 3-4-2-1 con Messi dietro a Pavone Aguero. In questo articolo abbiamo confrontato quelli che, secondo la redazione, sono i migliori siti scommesse autorizzati in Italia.

A differenza dell'Argentina, la Croazia che non aveva certo fatto vedere il meglio di sè nelle qualificazioni, contro la Nigeria ha giocata decisamente bene e ha vinto con grande autorità. Dalic sembra aver trovato la quadratura del cerchio e se segna pure Modric allora vuol dire che tutto gira nel verso giusto. Solito imprescindibile 4-2-3-1 con Mandzukic prima punta.

Quote bet365: vittoria Argentina 2,15 - pareggio 3,30 - vittoria Croazia 3,90 in un match da under 1,65. Da quello che abbiamo visto nella prima giornata e da quanto conosciamo le due squadre sia il segno 1 che l'under ci sembra troppo bassi. Andiamo contro mercato e proviamo il botto: 1-2 con Perisic primo marcatore.

