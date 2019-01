Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Sampdoria-Milan

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Sampdoria-Milan, ottavi di finale di Coppa Italia

Gli ottavi di finale di Coppa Italia si aprono oggi con tre match in programma. Quello più atteso e senza dubbio più incerto è quello del Marassi fra la Sampdoria e il Milan che già nella gara di campionato di ottobre hanno dato spettacolo. Diversi i temi caldi per un match davvero difficile da pronosticare. Preview, probabili formazioni, quote e consiglio sul match delle ore 18.

Giampaolo dovrà fare a meno degli infortunati Barreto e Bereszynski. Fra i pali spazio al dodicesimo Rafael, mentre in difesa Sala e uno fra Murru e Regini saranno i terzini, con Colley e Tonelli a comporre la coppia centrale. A centrocampo conferma per Ekdal in mediana, con Praet e Linetty mezzali. In attacco Ramirez agirà sulla trequarti alle spalle del tandem composto da Quagliarella e Caprari, in vantaggio su Defrel.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Colley, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari.





Gattuso avrà ancora out i vari Biglia, Bonaventura e Caldara, a cui si aggiunge il forfait di Suso. Convocati invece Strinic e Paquetá: quest'ultimo potrebbe anche partire dall'inizio. La grande novità nell'undici titolare dei rossoneri sarà rappresentata dall'esordio stagionale dal 1' di Andrea Conti nel ruolo di terzino destro. Il reparto arretrato sarà completato da Rodriguez a sinistra, con Musacchio e Zapata centrali e Reina fra i pali. José Mauri giocherà accanto a Kessié e Bakayoko sulla mediana. Nel tridente d'attacco Castillejo e Calhanoglu affiancheranno il 'Pipita' Higuain.

MILAN (4-3-3): Reina; Conti, Musacchio, C. Zapata, R. Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Mauri; Castillejo, Higuaín, Calhanoglu.



Quote bet365: vittoria Samdporia 2,80 - pareggio 3,40 - vittoria Milan 2,45 in un match da under 1,85. La Sampdoria ha vinto 4 match di fila in casa di recente mentre in Milan in trasferta arriva da un trend di 4 pareggi e una sconfitta. A nostro avviso, visto il fattore campo e vista anche la Supercoppa così a ridosso vedere la Sampdoria sfavorita è una value bet da non perdere. Proviamo il 2-1 con Quagliarella primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.