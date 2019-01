Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Milan-Napoli

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Milan-Napoli, quarto di finale di Coppa Italia

Non è mai facile per un tipster fare un pronostico sulla stessa partita a distanza di pochi giorni. E dopo lo 0-0 fra Milan e Napoli di campionato, con i rossoneri che oggettivamente avrebbero meritato per intensità e qualità di gioco eccoci di nuovo qui: San Siro, quarti di Coppa Italia, Gattuso contro Ancelotti, di nuovo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Inizialmente in panchina nel match di campionato, in Coppa Italia Piatek partirà titolare. Il Milan ha grossi problemi di formazione e in un big match del genere non potrà affidarsi ad alcune seconde linee, vista l'indisponibilità dei vari Bonaventura, Biglia, Zapata e Caldara. Paquetà confermato a centrocampo, in difesa ci sarà Musacchio. Abate rimarrà in panchina, mentre Calabria si prenderà la fascia destra. Conti convocato nonostante l'affaticamento muscolare.



MILAN (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Bakayoko, Kessié, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu





A differenza degli ottavi di finale, in cui il turnover non era ovviamente necessario vista la collocazione del match nel weekend, per i quarti un minimo di rotazione ci sarà. Ancelotti schiererà sicuramente Fabian Ruiz, squalificato per la prossima di campionato, così come Allan, a riposo nell'ultimo match. Partiranno dal primo minuto anche Zielinski, Meret e Mertens, mentre cominceranno la gara dalla panchina Ospina, Hamsik e Milik. Non convocati Hysaj ed Albiol.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Fabian, Allan, Zielinski; Mertens, Insigne



Quote bet 365: vittoria Milan 3,25 - pareggio 3,25 - vittoria Napoli 2,25 in un match da under 1,70 e goal 1,80. Indicazioni davvero opposte dai due precedenti visto che ad agosto era uscito uno spettacolare 3-2 per il Napoli mentre sabato il match si è chiuso con zero goal. Ci aspettiamo ovviamente una gara equilibrata e vista la posta in palio un match che prosegua oltre i 90 minuti non è poi improbabile. Andiamo di 1-1 con Piatek primo marcatore (sotto altro)

