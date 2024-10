Scommesse Champions League: quote e pronostico di Tottenham-Juventus

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions fra Tottenham e Juventus

Ci siamo! La resa dei conti è arrivata e non c'è più possibilità di rimandare il verdetto: 90 (o più) minuti per decidere il futuro della Juventus in questa edizione della Champions League. L'impresa di vincere a Wembley contro il Tottenham non sarà semplice ma nemmeno impossibile. Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del ritorno degli ottavi che si giocherà domani sera.

Tottenham che arriva a questo match nel migliore dei modi: non solo la squadra ha praticamente due risultati su tre dalla sua visto che il 2-2 e il 3-3 sono molto improbabili, ma anche perchè la forma attuale parla di un'imbattibilità in match ufficiali che dura da 17 gare. Inoltre in casa in UCL quest'anno gli Spurs hanno battuto sia Dortmund che Real Madrid. Pochettino ha già annunciato il forfait di Alderweireld che non recupererà in tempo: nessun problema invece per Vertonghen che ha ripreso ad allenarsi con i compagni. Nessun problema invece per il bomber Kane, pronto a guidare l'attacco. Trippier riprenderà il suo posto sulla fascia destra dove Aurier è squalificato.

Juventus carica dopo aver accorciato in classifica (primo posto virtuale) visto il successo contro la Lazio e il successivo ko del Napoli contro la Roma. Ma per una sera la squadra deve dimenticarsi del campionato e pensare alla Champions e a difendere quel ruolo di vice campione. Nelle ultime due stagione i bianconeri hanno giocato 9 trasferte di UCL con un record di 6-2-1. Allegri deve valutare le condizioni di Higuain che dovrebbe essere convocato ma potrebbe partire dalla panchina, in quel caso dal 1' giocherebbe Dybala con Douglas Costa e Mandzukic, anche se il croato non è al meglio. In caso di emergenza possibile l'avanzamento di Alex Sandro nel tridente e l'inserimento di Asamoah in difesa. Nessun dubbio a centrocampo dove giocheranno Pjanic, Khedira e Matuidi

Quote bet365: vittoria Tottenham 2,20 - pareggio 3,50 - vittoria Juventus 3,50 in un match che vede l'under leggermente favorito a 1,80. Il nostro ragionamento è puramente di quota: quante volte durante tutto l'anno vediamo i bianconeri a quella quota? Impossibile non giocarla perchè di tratta di un qualcosa di davvero raro. Certo il mercato ha le sue ragione per uscire con gli spurs così tanto favoriti ma per noi quel 3,50 ha molto valore. Proviamo il 2-1 ospite con Dybala primo marcatore.

