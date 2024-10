Scommesse Champions League: quote e pronostico di Sporting-Juventus

Analisi, statistiche, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Champions League Sporting-Juventus

La Juventus vola a Lisbona per affrontare la seconda seconda volta in due settimane lo Sporting dopo il successo in rimonta per 2-1 nella gara dell Stadium. Come abbiamo potuto vedere in quell'incontro, i lusitani sono una squadra capace di mettere in difficoltà i ragazzi di Allegri e questa sera non sarà certo semplice. Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match proseguendo la lettura. Un approfondimento sulle scommesse champions league, invece, è disponibile nella nostra guida dedicata.

Sporting costretto a vincere visto il -3 dalla Juventus. Portoghesi secondi in campionato a -2 dal Porto e non infallibile quest'anno fra le mura amiche. Inoltre in casa in Champions la squadra arriva da tre sconfitte e un pareggio. Mathieu infortunato, modulo 4-2-3-1 con Doumbia riferimento avanzato molto probabilmente preferito a Dost.

Juventus in ripresa dopo il ko contro la Lazio. Il 2-1 contro lo Sporting aveva evidenziato ancora alcuni problemi ma i perentori 6-3 all'Udinese, 4-1 a alla Spal e 2-0 legittimo in casa del Milan hanno fatto tornare al massimo la fiducia nel gruppo che affronta questa trasferta consapevole di avere due risultati su tre a disposizione. Howedes e Benatia ancora fuori, Lichtsteiner e Pjaca ineleggibili.

Queste le quote di bet365 per il match del Josè Alvalade: Sporting 4,10 pareggio 3,60 e Juventus a 2,00. Quota decisamente bassa per i bianconeri visto che come detto ad Allegri può bastare anche un pareggio per mantenere 3 punti sullo Sporting e vantaggi nello scontro diretto. Crediamo proprio che il pareggio in under possa essere l'opzione migliore con i padroni di casa in vantaggio con Doumbia.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Sporting e Juventus si sono affrontate per la prima volta nella gara di andata, vinta per 2-1 dai bianconeri. o La Juventus non ha mai perso contro una squadra portoghese in Champions League, grazie a quattro vittorie e un pareggio. o Lo Sporting Lisbona ha perso tre gare consecutive in casa in Champions League; non ha mai fatto peggio nella competizione. o Nessuna delle ultime 14 partite di Champions League dello Sporting è terminata in pareggio (4V, 10P) – nessuna delle ultime 31 è terminata senza reti. o La Juventus ha vinto 11 delle ultime 15 partite nella competizione (2N, 2P). o Lo Sporting ha mantenuto la porta inviolate solo una volta nelle ultime 17 partite di Champions League, contro il Legia Varsavia a settembre 2016. o La Juventus ha sempre passato la fase a gironi in Champions League quando ha conquistato sei punti nelle prime tre partite. o Mario Mandzukic ha segnato in ognuna delle ultime quattro partite di Champions League (quattro reti), la sua miglior striscia nella competizione. o Gli ultimi tre gol segnati fuori casa dalla Juventus nella competizione hanno visto la partecipazione di Gonzalo Higuaín (due reti, un assist). o Massimiliano Allegri ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta nelle sue sette stagioni di Champions League da allenatore.

