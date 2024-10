Scommesse Champions League: quote e pronostico di Roma-Atletico

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Champions League Roma-Atletico

Girone di ferro per la Roma con Chelsea e Atletico favorite a passare il turno. L'esordio in questa Champions League 2017/2018 per i giallorossi di Di Francesco sarà proprio contro gli spagnoli allenati da Simeone. Andiamo a scoprire insieme, analisi, statistiche, probabili formazioni, quote e pronostico per questo match. Per una panoramica più ampia sulla competizione, consiglia di consultare la nostra guida alle quote vincitore Champions League.

Dzeko e compagni arrivano a questa partita più riposati in quando, dopo la sosta per le nazionali non hanno giocato in campionato a causa del rinvio del match contro la Sampdoria. In casa la Roma ha vinto un solo match degli ultimi 7 giocati in UCL, mancando l'appuntamento con il goal da oltre 270 minuti. Emerson e Schick indisponibili: modulo 4-3-3 con Perotti, Dzeko e Defrel in attacco.

Atletico che arriva dallo 0-0 sudato in quel di Valencia. La squadra ha racimolato solo 5 punti nelle ultime 3 gare e causa mercato bloccato ad agosto è quella che in Champions (fra le big) si è rinforzata di meno. Sono quattro le trasferte consecutive di UCL con almeno un goal preso da parte della squadra di Simeone che schiera il solito 4-4-2 con Torres e Griezmann in attacco.

Bet365 banca la vittoria della Roma 3 volte la posta. Il pareggio vale 3,20 mentre 2,62 è la quota dell'Atletico Madrid. Match da under a 1,65. Nessun precedente fra le due squadre. Crediamo che la Roma possa avere qualche timore nel fare un match offensivo visto che scoprirsi troppo contro l'Atletico è sempre un rischio. Dall'altra parte Simeone è un mago nell'imbrigliare il gioco avversario. Non ci sorprenderemmo se il match finisse a reti bianche.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Roma e Atletico Madrid si sono affrontate in precedenza ai quarti di finale della Coppa UEFA 1998/99: due successi dei madrileni, entrambi per 2-1. o L’Atletico è imbattuto contro squadre italiane in Champions League (3V, 1N). o 10ª stagione in Champions per la Roma, quarta squadra italiana per numero di partecipazioni al torneo dopo Juventus (18), Milan (17) e Inter (11). o La Roma ha vinto soltanto una delle ultime 13 gare giocate in CL (5N, 7P), contro il Bayer Leverkusen nel novembre 2015 (3-2). o I giallorossi non hanno subito gol in solo una delle ultime 22 partite di Champions (pareggio 0-0 con il BATE Borisov, dicembre 2015), per un totale di 51 reti incassate in questo parziale. o L’Atletico Madrid ha perso tutti le tre finali di Coppa dei Campioni/Champions League disputate (1974, 2014, 2016). Nessun altro club è arrivato così tante volte in finale senza mai alzare la coppa. o Quinta stagione consecutiva in CL per l’Atletico, la striscia più lunga nella storia del club. Ha raggiunto la finale nel 2013/14 e nel 2015/16, mentre è stato eliminato ai quarti nel 2014/15 e in semifinale la scorsa stagione. o Nelle ultime quattro stagioni, solo il Real Madrid (51) ha giocato più partite di Champions League dell’Atletico (48). o Edin Dzeko ha realizzato soltanto due reti nelle ultime 16 presenze in CL. o Antoine Griezmann ha messo lo zampino nel 50% dei gol segnati dall’Atletico Madrid in Champions nelle scorse due stagioni (per lui 13 reti e tre assist). o La prossima sarà per Diego Godin la presenza numero 50 in Champions League. o Le squadre di Diego Simeone hanno subito 0.67 gol a partita in Champions League (32 reti concesse in 48 incontri), la miglior media tra gli allenatori che hanno disputato 20 o più gare in questa competizione.

