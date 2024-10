Scommesse Champions League: quote e pronostico di PSG-Manchester United

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di PSG-Manchester United, ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Per ora Tottenham e Ajax agli quarti di Champions League. Oggi conosceremo altre due qualificate. Nel match del Parco dei Principi è logico che il 2-0 del PSG all'andata in casa degli inglesi del Manchester United dà il 90% di possibilità di passaggio turno ai francesi. Inoltre inglesi che arrivano a Parigi con tantissime assenze. Probabili formazioni, quote e pronostico del match in questo articolo. Un approfondimento su pronostici e quota vittoria Champions è disponibile nella nostra pagina dedicata.

Tuchel dovrà rinunciare ancora a Neymar, ma potrebbe avere finalmente a disposizione Cavani. Il Matador punta a rientrare, ma è probabile che possa partire comunque dalla panchina. Davanti sarà ancora Mbappé l'unica punta, supportato da Draxler, Di Maria e Dani Alves come nel match d'andata. Marquinhos giocherà ancora a centrocampo, sulla fascia destra difensiva spazio a Kehrer. Tra i pali Buffon.



PSG (4-2-3-1): Buffon; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat; Marquinhos, Verratti; Dani Alves, Draxler, Di Maria; Mbappe.

United in piena emergenza: Solskjaer dovrà fare a meno di Sanchez, Herrera, Lingard, Matic, Martial, Mata, Jones e Valencia. Senza dimenticare lo squalificato Pogba. Probabile dunque un 4-4-2 con Lukaku al fianco di Rashford in attacco. Dovrebbero essere confermati dal primo minuto in mezzo al campo sia Pereira che McTominay, con Fred e Dalot avanzato sulla fascia destra. Difesa obbligata con Young, Smalling, Lindelof e Shaw. Quote bet365: vittoria PSG 1,44 - pareggio 5,00 - vittoria Manchester United 7,50. I francesi in Champions segnano consecutivamente da 15 gare con ben 14 over di fila. United tre over su tre nelle tre trasferte di questa stagione in UCL. Numeri che ci aprono decisamente la porta a un over. Proviamo il 3-1 per il PSG con Mbappè primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.