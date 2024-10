Scommesse Champions League: quote e pronostico di Porto-Liverpool

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Porto-Liverpool, ritorno dei quarti di Champions

Dei quattro match in programma fra ieri e oggi, senza dubbio il ritorno di Porto-Liverpool è quello che stuzzica meno la fantasia degli appassionati e in special modo degli scommettitori. Il 2-0 dell'andata e l'evidente superiorità degli inglesi non mette dubbio sulla qualificazione. Reds che a meno di cataclismi sono pronti a giocarsi una finale anticipata (doppia) contro il Barcellona. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match del Do Dragao. Nella nostra pagina dedicata, invece, si possono trovare le quote vittoria champions league dei top operatori del momento.

Rispetto alla sfida di Anfield, Sergio Conceiçao ritrova Pepe ed Herrera, entrambi assenti all’andata per squalifica. Il primo si andrà a sistemare al centro della linea difensiva al fianco di Felipe, con Militao che dovrebbe quindi spostarsi a destra nel ruolo di terzino, mentre Alex Telles agirà sull’out opposto. A centrocampo, il grande dubbio riguarda Jesus Corona: infortunatosi alla caviglia nel corso dell’ultima uscita di campionato, potrebbe non recuperare in tempo ed essere quindi sostituito da Otávio. La linea mediana dovrebbe essere completata da Herrera, Danilo Pereira e Brahimi. In attacco, spazio al duo composto da Marega e Tiquinho Soares.

PORTO (4-4-2): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles; Otávio, Danilo Pereira, Herrera, Brahimi; Marega, Tiquinho Soares.

Jurgen Klopp dovrebbe disegnare il suo Liverpool con un 4-3-3 nel quale, la linea difensiva davanti ad Alisson, dovrebbe essere composta da Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk e Robertson (assente all’andata per squalifica). Henderson, Fabinho e Keita formeranno il trio di mediana, in attacco invece Firmino sarà il perno del consueto tridente che prevede anche Salah e Mané.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané.



Quote bet365: vittoria Porto 3,90 - pareggio 2,50 - vittoria Liverpool 2,05. Le due squadre agli ottavi di andata dello scorso anno e in terra portoghese i reds vinsero all'andata 5-0 ipotecando il passaggio turno. Nonostante il Porto fra le mura amiche sempre temibile, l'intensità degli inglesi non è sopportabile dai bincoblu. Ci spettiamo un'altra vittoria secca. Proviamo lo 0-2 con Manè primo marcatore.

