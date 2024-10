Scommesse Champions League: quote e pronostico di Manchester City-Schalke

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Manchester City-Schalke, ritorno degli ottavi di Champions League

Con Real Madrid e PSG eliminate e con la Juve più di là che di qua, la lista delle favorite per la Champions sta subendo una rivoluzione. L'unica che è sempre in testa nelle quote antepost è il Manchester City che nonostante un sofferto 3-2 all'andata in casa dello Schalke ha un piede e mezzo nei quarti. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match dell'Etihad.

Guardiola dovrà fare a meno degli squalificati Otamendi e Fernandinho e dell'infortunato De Bruyne. In difesa con Kompany ci sarà Laporte. Regia affidata a Gundogan, a completare il reparto di centrocampo saranno David Silva e Bernardo Silva.Il tridente d'attacco dovrebbe essere formato da Aguero, Sane (in vantaggio su Mahrez) e Sterling, reduce dalla tripletta realizzata in campionato contro il Watford.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Gundogan, David Silva; Sterling, Aguero, Sane.

Tedesco schiera un 3-4-1-2. Coppia d'attacco Embolo-Burgstaller, con Bentaleb a supporto. A centrocampo McKennie ed Oczipka sugli esterni, Serdar e Ruby in mediana. Difesa a tre formata da Bruma, Stambouli e Nastasic.

SCHALKE 04 (3-4-1-2): Fahrmann; Bruma, Stambouli, Nastasic; McKennie, Serdar, Ruby, Oczipka; Bentaleb; Embolo, Burgstaller.

Quote bet365; vittoria Manchester City 1,14 - pareggio 9,00 - vittoria Schalke 23 in un match da over 1,36 e no goal 1,70. City primo in Premier e reduce da nove risultati utili di fila. In casa in UCL la squadra segna consecutivamente da tre edizioni. Schalke solo 14esimo in campionato. Trend pessimo con 4 ko di fila con 14 goal subiti. Ci aspettiamo una goleada da parte degli inglesi. Proviamo risultato esatto altro e Jesus primo marcatore.

