Scommesse Champions League: quote e pronostico di Liverpool-Barcellona

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Liverpool-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League

Mission impossible per il Liverpool che questa sera si gioca tutta la stagione nella sfida di ritorno delle semifinali di Champions in casa contro il Barcellona, partendo dallo 0-3 dell'andata subito al Camp Nou. Serve la partita perfetta e potrebbe non bastare. Difficile che i catalani facciano harakiri per il secondo anno di fila dopo quanto successo nel 2018 contro la Roma. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico in questo articolo. Un approfondimento su pronostici e quote vincitore champions league della competizione è disponibile nella nostra guida.

Tanti problemi per Klopp che deve rinunciare agli infortunati Keita (stagione finita) e Firmino. Salah, uscito in barella a Newcastle dopo aver ricevuto un colpo alla testa, non recupera. In difesa dovrebbe rientrare Alexander-Arnold sulla destra. La prima punta potrebbe essere Origi con Shaqiri nel tridente al posto di Salah. L'alternativa è l'inserimento di Henderson a centrocampo con Wijnaldum nel ruolo di falso nove.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Manè, Origi, Shaqiri.

Valverde invece non avrà a disposizione l'infortunato Dembelé e potrebbe confermare lo stesso undici dell'andata con Vidal a centrocampo e Sergi Roberto preferito a Semedo come terzino destro. Insieme ai titolarissimi Messi e Suarez nel tridente dovrebbe esserci ancora l'altro ex Coutinho. Quote bet365: vittoria Liverpool 2,50 - pareggio 3,50 - vittoria Barcellona 2,80 in un match da over 1,61 e goal 1,53. In cinque giorni i reds con grande probabilità saluteranno sia Premier che Champions ed è un peccato vista la stagione ad altissimi livelli giocata dai ragazzi di Klopp. Inglesi imbattuti da 4 anni e mezzo in casa in UCL. Catalani che in trasferta in coppa hanno perso una sola volta nelle ultime 10, appunto all'Olimpico. Ci aspettiamo una gara aperta a ogni risultato ma le assenze in casa Liverpool alla fine risulteranno decisive. Andiamo di 1-2 con Messi primo marcatore.