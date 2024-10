Scommesse Champions League: quote e pronostico di Juventus-Valencia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Juventus-Valencia di Champions League

Ultimo passetto prima verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Quelle che è in mancato, pratica, negli ultimi minuti contro il Manchester United, quando la rimonta subita non ha permessa alla Juventus di chiudere il discorso già due settimane fa. Oggi allo Stadium arriva il Valencia che per tenere aperte ancora le piccolissime speranze di approdo al prossimo turno ha necessità obbligata dei tre punti. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match in questo articolo. Nella nostra pagina dedicata invece è possibile consultare le quote Champions League dei bookmakers e le probabili vincitrici.

Allegri dovrebbe riproporre la formazione titolare, dopo il turnover visto sabato contro la SPAL: in porta tornerà dunque Szczesny, in difesa riecco Cancelo e Chiellini, mentre Dybala si riprende il posto in attacco accanto a Mandzukic e Cristiano Ronaldo e al posto di Douglas Costa. Out Emre Can e Khedira, non convocato Bernardeschi per un affaticamento agli adduttori.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

L'articolo prosegue qui sotto

getty Images

Marcelino non avrà a disposizione Cheryshev e Garay, mentre ha recuperato l'italiano Piccini. L'ex nerazzurro Kondogbia stavolta dovrebbe scendere in campo dal 1'. La coppia offensiva sarà formata ancora una volta da Rodrigo e Santi Mina, con Gameiro e Batshuayi pronti a subentrare dalla panchina.in un match da over e goal entrambi a 1,80. Il gap fra le due formazioni è evidente e non lo si evince solo dalle attuali classifiche di Champions e dei relativi campionati (prima in Serie A contro undicesima in Liga) ma anche dall'autoritario 2-0 con cui i bianconeri, nonostante l'inferiorità numerica per il rosso a Ronaldo, hanno sbancato il Mestalla alla prima giornata. Crediamo in un secco 2-0 con un goal per tempo e appunto con CR7 primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.