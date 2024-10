Scommesse Champions League: quote e pronostico di Juventus-Barcellona

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Champions League Juventus-Barcellona

Il pareggio nel finale del match contro lo Sporting ha salvato capra e cavoli in casa Juventus per il discorso qualificazione agli ottavi di Champions visto che i bianconeri ora possono vivere con maggior tranquillità la gara contro la capolista del gruppo Barcellona con 3 punti sui portoghesi e il vantaggio dello scontro diretto. Analisi, quote, probabili formazioni e pronostico del match di questa sera allo Stadium.

Bianconeri secondo a -3 dal Barcellona che all'andata vinse per 2-0 un match senza troppa storia. Buffon e compagni hanno subito la seconda sconfitta in campionato guarda caso sempre dopo la sosta per le nazionali. Il trend di UCL in casa resta comunque ottimo visto che l'ultimo ko interno è datato oltre 2 anni e mezzo fa. Howedes e Benatia sempre out, solito 4-2-3-1 con Matuidi e Pjanic al centro del campo e Cuadrado largo a destra.

Barcellona che continua il suo percorso perfetto. Paradossalmente l'addio di Neymar e l'infortunio di Demebele con senno di poi sono stati positivi per il cambio modulo: il 4-4-2 rende tantissimo e ha messo fine alle problematiche difensive che aveva lo scorso anno (e nei due match di supercoppa contro il Real) la squadra catalana. Out anche Rafinha, Mascherano e Sergi Roberto.

Quote bet365: vittoria Juventus 3,10 - pareggio 3,30 - vittoria Barcellona 2,50. Under 1,85 over 1,95. Ci aspettiamo una Juventus volitiva e spinta dal pubblico ad un match di carattere ma al momento la squadra sia a livello fisico che tattico ci sembra fragile e Dybala è la fotocopia di quello di un mese fa. Proviamo la vittoria del Barcellona per 2-0 come all'andata con Messi primo marcatore.