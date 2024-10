Scommesse Champions League: quote e pronostico di Borussia Dortmund-Tottenham

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Dortmund-Tottenham, ritorno degli ottavi di Champions League

Doveva e poteva essere l'ottavo di finale più equilibrato di questa Champions e invece Borussia Dortmund-Tottenham, ha vissuto un terremoto nel match di andata dove gli inglesi hanno dominato in lungo e in largo vincendo 3-0 con reti di Min, Vertonghen e Llorente e ipotecando così la qualificazione a meno di una clamorosa rimonta. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match proseguendo la lettura, mentre una panoramica più ampia delle quote champions league è disponibile nella nostra pagina dedicata.

Recuperato Reus rispetto alla gara d'andata, ma ancora assente Lukas Piszczek: il vice-capitano del Dortmund non recupera e, al pari di Pulisic, deve dare forfait. Recuperato invece Schmelzer. Favre dovrebbe comunque confermare la difesa davanti a Bürki con Hakimi a destra, coppia centrale con Akanji e Zagadou, con Diallo ancora adattato a sinistra. A centrocampo intoccabili Witsel e Delaney, davanti Guerreiro favorito per completare la trequarti con Sancho e Reus. Davanti ballottaggio tra Götze e Paco Alcácer: lo spagnolo è letale dalla panchina, ma il bisogno di goal da subito potrebbe spingere Favre a schierarlo dal primo minuto. Lo svizzero non ha escluso di schierarli entrambi.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Guerreiro; Paco Alcácer.

Il Tottenham recupera gli uomini a centrocampo: Alli è sempre fuori, ma Winks e Dier sono convocati ma da valutare nelle ore appena precedenti la partita, mentre è pronto Wanyama. Lloris in porta è una certezza, così come Alderweireld e Vertonghen in difesa: con loro dovrebbe esserci Davinson Sanchez, mentre sulle corsie ballottaggi Aurier-Trippier a destra e Davies-Rose a sinistra, con i primi favoriti. In mezzo con Sissoko potrebbe esserci Winks, in vantaggio su Dier e Wanyama, ma sono da verificare le sue condizioni. Intoccabile Eriksen. Davanti con Son torna Kane, assente all'andata.Quote bet365: vittoria Dortmund 2,00 - pareggio 3,80 - vittoria Tottenham 3,80 in un match da over 1,57 e goal 1,53. Dortmund in palese crisi con una sola vittoria nelle ultime 7 gare ufficiali. In casa in UCL la squadra non prende goal da 3 match. Anche gli Spurs stanno passando un pessimo momento con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite e nelle ultime 6 trasferte di UCL hanno vinto una sola volta ma sempre in esito goal. Ci aspettiamo quanto meno che i tedeschi ci provino. Andiamo di 3-1

