Scommesse Champions League: quote e pronostico di Borussia Dortmund-Real Madrid

Analisi, statistiche, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid

Borussia Dortmund e Real Madrid si ritrovano di nuovo nei gironi di Champions League così come lo scorso anno. Tedeschi chiamati alla partita della vita perchè in caso di sconfitta il loro cammino si complicherebbe e non di poco. Blancos che a livello di classifica potrebbero anche accontentarsi di un pareggio. Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match. Per saperne di più sulla competizione, i lettori possono consultare i nostri pronostici e quote vincente Champions.

La squadra di Bosz ha ulteriormente allungato sul Bayern (fermato 0-0 in casa) con il 6-1 di sabato sul Gladbach, siglando così la terza vittoria di fila con 14 goal fatti e uno solo subito. In casa in UCL la squadra ha manato l'appuntamento una sola volta nelle ultime 12 gare. Numerose le assenze che durano da questa estate: Schurrle, Schmeltzer, Durm, Guerreiro, Rode e Reus. Modulo 4-3-3 con Philipp e Pulisic a supporto di Aubameyang.

Real Madrid che non ha certo iniziato bene la sua Liga visto che al momento occupa il sesto posto in campionato. A dir poco clamorosi alcune dei risultati conseguiti a settembre come l'1-1 interno contro il Levante e il ko 2-1 sempre al Bernabeu contro il Betis. Dato statistico molto interessante: merengues che hanno infilato 7 esiti goal consecutivi nelle trasferte di UCL. Molti out anche per Zidane: Benzema, Vallejo, Marcelo, Hernandes, Kovacic e Kroos. Modulo 4-3-3 con Bale, Ronaldo e Asensio in attacco.

Massimo equilibrio nelle quote di bet365 con gli spagnoli leggerissimamente favoriti a 2,50 contro il 2,70 del Borussia. Quota stratosferica (4,00) per il pareggio vista la linea over a 1,36. Lo scorso anno due 2-2 fra queste formazioni. Crediamo che possa uscire un altro match molto simile a quelli precedenti.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Questo è il nono incontro in Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid dal 2012/13, la sfida che più si è ripetuta in questa competizione in questo periodo. o Il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto negli ultimi tre match di Champions contro il Real (1V, 2N) e ha segnato esattamente due gol in ciascuno di questi match. o Il Real Madrid non ha mai vinto nelle sei trasferte di Champions in casa del Borussia Dortmund (3N, 3P). In tutte le competizioni europee, solo contro Milan e Inter il Real ha giocato più gare in trasferta senza vincere (sette con ciascuna). o La sfida tra Borussia e Real è quella più giocata nella storia della Champions senza aver mai visto un’espulsione (12 partite, zero cartellini rossi). o Il Borussia ha sempre raggiunto la fase ad eliminazione diretta nelle ultime quattro partecipazioni alla Champions. o La formazione di Dortmund ha perso nelle ultime tre gare giocate in Champions, subendo sempre tre gol: non ha mai collezionato quattro sconfitte di fila in questa competizione. o Il Borussia Dortmund ha sempre guadagnato almeno un punto dopo le prime due partite di una edizione di Champions League. o Solo tre delle ultime 33 partite del Borussia Dortmund in Champions League sono terminate con un pareggio (17V, 13P). o Il Real Madrid è imbattuto da 28 partite della fase a gironi di Champions League (21V, 7N) – l’ultima sconfitta è datata ottobre 2012, proprio in casa del Borussia. o Il Real Madrid ha mancato l’appuntamento con il gol solo una volta nelle ultime 51 partite nella fase a gironi di Champions (0-0 vs PSG nell’ottobre 2015). o Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore nella storia della Champions League (107 gol in 141 partite). Con il Real Madrid ha realizzato 92 reti in 89 presenze. o Pierre-Emerick Aubameyang ha segnato sette reti nelle ultime 10 presenze di Champions League – ha trovato però il gol solo in una delle cinque partite disputate nel 2017 (3 reti vs Benfica a marzo).

